Prignitz: Impfzentrum nächste Woche doch offen

Perleberg

Das Impfzentrum Prignitz in Perleberg hat in der kommenden Woche nun doch geöffnet. Wie der Leiter des Impfzentrums, Johannes Neumann, am Mittwoch erklärte, werden von Dienstag bis Donnerstag kommender Woche jeweils von 8 bis 16 Uhr insgesamt 1440 Erstimpfungen verabreicht, also 480 pro Tag. Der Impfstoff wurde am Dienstagabend vom Impfstab freigegeben, es wird in Perleberg wieder Biontech sein. Neumann begrüßte dies im Sinne Bürger, auch wenn er sich noch mehr Geschwindigkeit beim Impfen wünschte.

Von der Schlagfähigkeit der Strukturen im Perleberger Impfzentrum überzeugte sich am Donnerstag auch der CDU-Landtagsabgeordnete Gordon Hoffmann. Er sprach dabei mit Neumann und dem Team aus der Arztpraxis von Judith Heinen-Elhardt aus Wittenberge. Das Team unterstützt das Impfzentrum.

Gordon Hoffmann: Auf allen verfügbaren Wegen impfen

Hoffmanns Fazit nach dem Besuch: „Dort arbeitet ein sehr eingespieltes Team, die Struktur funktioniert. Das sollte man nicht jetzt schon zur Disposition stellen“, sagte Hoffmann im Hinblick darauf, dass es bereits im Gespräch ist, die gerade erst aufgebauten Impfzentren wieder zugunsten der Hausarztimpfungen zurückzufahren und in absehbarer Zeit wieder zu schließen.

Hoffmann hat da eine klare Position: „Beide Wege haben durchaus ihre Vorteile. Solange die Nachfrage so ist wie jetzt, tun wir gut daran, auch die Impfzentren zu behalten und auf allen verfügbaren Wegen die Menschen zu impfen.“

Von Bernd Atzenroth