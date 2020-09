Prignitz: Kommunen bekommen einmalig 750 000 Euro

Perleberg

Der Kreistag genehmigte für das Haushaltsjahr 2020 außerplanmäßige Auszahlungen an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Höhe von 750 120 Euro und beschloss auf seiner Tagung in der vergangenen Woche, diese gemäß einem festgelegten Schlüssel auszuzahlen. Damit folgte der Kreistag dem Votum seiner Ausschüsse, die sich schon mit dem Thema beschäftigt hatten.

Landrat Torsten Uhe : „Die finanzielle Entlastung wird fortgesetzt“

Auf diese Weise sollen nun die Kommunen in diesem Jahr entlastet werden, auch wenn eine weitere Senkung der Kreisumlage im Landkreis Prignitz vom Tisch ist. Die Kreisumlage bleibt bei ihrer bisherigen Höhe von 42,2 Prozent, aber die finanzielle Entlastung wird fortgesetzt“ – das jedenfalls versicherte Landrat Torsten Uhe im Kreistag.

Eigentlich sollte die Kreisverwaltung bis zur Sitzung am 10. September prüfen, inwieweit die Kreisumlage noch weiter gesenkt werden könnte, nachdem sie in den vergangenen Jahren mehrfach gesenkt worden war, als es die finanzielle Lage zuließ.

Die finanziellen Auswirkungen von Corona sind noch nicht absehbar

Doch erklärte Torsten Uhe, dass sich ab 2021 ein Negativtrend andeute. „Und da ist Corona noch gar nicht drin“, ergänzte Uhe. Corona dürfte sich massiv auf die Kreisfinanzen auswirken, womit auch der Kreis rechnet: „Der weitere Verlauf der Covid-19-Pandemie und deren finanzielle Auswirkung auf die Folgejahre ist weder für den Landkreis noch für die Kommunen einschätzbar und somit auch nicht planbar“, heißt es bereits in der Beschlussvorlage für die Sitzung. Eine weitere Absenkung des Kreisumlagehebesatzes könne eine Erhöhung für die Folgejahre bedeuten. Ergo: „Eine weitere Senkung der Kreisumlage kann nicht vorgenommen werden.“

Dennoch gibt es aktuell Entlastung für die Kommunen über die einmalige Zahlung von 750 120 Euro. Dies entspreche einer theoretischen Senkung der Kreisumlage in Höhe von 0,8 Prozentpunkten, wie Uhe erklärte.

Ernüchternde Zahlen, aber volle Zustimmung

Aus Sicht der Stadt Pritzwalk ist das aber ein Nullsummenspiel – so hatte es jüngst Amtsleiterin Sabine Kadasch im Pritzwalker Finanzausschuss erklärt. Zum Beispiel wird das ihr zustehende Geld – ihr stehen von den 750 000 Euro 123 000 Euro zu – aufwenden, um Mehrkosten bei der Kreisumlage zu kompensieren. Denn auch wenn der Prozentsatz gleich bleibe, so steige die auf die Stadt umgelegte Summe in absoluten Zahlen von 6,3 auf 6,4 Millionen Euro.

Diskutiert wurde die Vorlage im Kreistag nicht mehr. Einzig Roland Weber (Linke) meldete sich zu Wort: „Das findet unsere volle Zustimmung, auch wenn die Zahlen ernüchternd sind“, sagte er. Danach gab es ein einstimmiges Votum für die Vorlage.

