Perleberg

Es begab sich zu der Zeit, als Christian Kantor (SPD) im Amt Putlitz-Berge unterwegs war und eine Einigung zur Beilegung der Klage gegen die Kreisumlage vorbereitete. Der Vorsitzende des Finanzausschusses des Kreistages reiste durch die Prignitz und war in den Gemeindevertretungen zu Gast, die sich Anfang des Jahres mit dem Landkreis verständigten, um das Verfahren nach fünf Jahren zu beenden.

Prignitz: Der Finanzausschuss des Kreistages hat eine Einladung nach Berge erhalten

Und so reiste Kantor nach Putlitz, nach Triglitz und auch nach Berge. Von dort brachte er eine Botschaft für den Finanzausschuss mit, die der Wittenberger auf der letzten Sitzung des Jahres im Gebäude der Kreisverwaltung in Perleberg verkündete. Es war die Frage, ob das Gremium nicht mal eine Sitzung in der Gemeinde durchführen würde. Zum Beispiel in Berge. Wie die Mitglieder denn dazu stehen, wollte der Vorsitzende anschließend wissen, und bat um Meinungen.

Gespannt lauschten die Anwesenden den einzelnen Beiträgen und zeigten durch ihre Mimik, wie sie die Diskussion fanden. Dem einen oder anderen war die Sprachlosigkeit ins Gesicht geschrieben, nachdem sich abzeichnete, dass sich die Freude über die Einladung in Grenzen hielt.

Im Kulturausschuss sei es die Regel, etwas zu besichtigen, daher stünde das auch dem Finanzausschuss zu, warb Torsten Diehn (SPD). Hans Lange (CDU) sprach von einer „Ausnahme, die man machen sollte“. Bernd Polte (Die Linke) davon, es zu probieren.

Nur wenig Zustimmung des Finanzausschusses für eine Sitzung in Berge

Zaghafte Zustimmung, die auf breite Ablehnung stieß. „Perleberg ist zentral, jeder hat die Möglichkeit, an Sitzungen teilzunehmen“, sagte Andreas Kiekback (Kreisbauernverband). Christa Pfeifer (BVB/Freie Wähler) nannte den Vorschlag „unsinnig“. Eine Begründung dafür falle ihr schwer. Und Christine Schlaffke (Bürgerstimme für die Prignitz) stellte sich die Frage, „wie weit der Bürger es nachvollziehen kann, wenn wir über Zahlen reden“.

Ähnlich argumentierte Christian Steinkopf (CDU). Der Bürger habe ja keinen Durchblick und keine Hintergrund-Informationen. Wenn man sich das antun wolle, dann sollte man nicht gerade über den Haushalt reden. Das wäre schwierig.

Christian Kantor warb für ein positives Zeichen: Als Abgeordnete zu den Bürgern gehen

Christian Kantor versuchte mehrfach, die Kollegen wieder auf den Pfad der Zustimmung zu lenken. Er warb eindringlich dafür, ein positives Zeichen zu setzen. „Wir sollten da hin gehen, wo die Bürger nicht mit dem Bus nach Perleberg kommen können. Ich werbe dafür, dass wir es machen.“

In Burow steht ein Stein am Straßenrand mit einem Pfeil und dem Hinweis „Berge“. Da könnte es lang gehen. Dort wohnen Bürger, die sich für ihre Gemeinde engagieren, die sich um den Erhalt der Grundschule und der Kita kümmern.

Sie würden sich bestimmt über einen Besuch ihrer Vertreter im Kreistag freuen. Ob die Kommunalpolitiker diesen Weg gehen werden?

Von Stephanie Fedders