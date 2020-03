Landkreis setzt Sprechzeiten aus – keine neuen Corona-Fälle

Prignitz

Die Sprechzeiten mit einem persönlichen Kontakt werden in der Kreisverwaltung inklusive ihren Nebenstellen ab sofort bis auf Weiteres ausgesetzt. Der Landkreis reagiert damit auf die aktuelle Corona-Entwicklung. Mit dieser einschneidenden Regelung sollen die sozialen Kontakte auf ein Minimum beschränkt und die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung erhalten bleiben, wie es in einer Mitteilung am Donnerstagnachmittag heißt.

Nur so könne die Bearbeitung von Bürgeranliegen sichergestellt werden. Alle Anliegen der Bürger seien ab jetzt telefonisch, elektronisch oder schriftlich an den jeweiligen Bereich heranzutragen. Die Kontaktdaten der Sachbereiche sind dazu im Internet unter www.landkreis-prignitz.de einsehbar. Sollte in Ausnahmefällen ein persönlicher Kontakt notwendig sein, werden die Mitarbeiter der Kreisverwaltung einen Termin vorschlagen. Das gilt auch für die bereits erteilten Termine der Kfz-Zulassungsstelle, die neu zu vereinbaren sind.

Prignitz : Keine neuen Corona-Fälle

„Die Pandemie kann nur solidarisch von der Gesellschaft überstanden werden, vorausgesetzt, wir verzichten und lassen ab von gewohnten Dingen“, wirbt Landrat Torsten Uhe um Verständnis. Und weiter: „Meine Bitte an alle Prignitzer: Haltet Euch an die Regeln!“ Er verweist damit zugleich auf die am Mittwoch erlassene Verordnung des Landes. Am Donnerstag seien hingegen keine weiteren Corona-Fälle oder Verdachtsfälle im Landkreis Prignitz bekannt geworden. Bislang ist eine Infektion bestätigt.

Darüberhinaus wird die Kreisvolkshochschule ab sofort bis einschließlich 19. April an allen drei Standorten geschlossen. Es fallen somit alle laufenden und geplanten Kurse aus, wie der Landkreis mitteilt. Bereits bezahlte Kursgebühren werden zurückerstattet. Für Rückfragen steht das Team der Kreisvolkshochschule Prignitz unter der 03876/713126 zur Verfügung.

Von Marcus J. Pfeiffer