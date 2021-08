Prignitz: Landrat Uhe besucht rumänische Partner

Perleberg

Nach der coronabedingten Unterbrechung konnte der Landkreis Prignitz jetzt wieder seine Partnerschaft mit dem rumänischen Partnerkreis Alba Iulia aktiv pflegen. Eine elfköpfige Delegation des Landkreises Prignitz mit dem Kreistagsvorsitzenden Harald Pohle und Landrat Torsten Uhe reiste nach Rumänien und wurde nach einer Mitteilung des Kreises am Montag in Alba Iulia herzlich vom Präsident des rumänischen Partnerkreises, Ion Dumitrel, empfangen.

Corona hatte die Partnerschaft zuletzt erschwert

„Corona hat die Partnerschaft in der letzten Zeit erschwert, umso mehr freue ich mich, dass wir uns jetzt persönlich wiedersehen können“, begrüßte Dumitrel die Prignitzer Abordnung. Landrat Uhe ging noch weiter: „Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Jahr dann wieder ohne Mundschutz sehen und umarmen können.“

Zur Prignitzer Delegation gehörten Vertreter aus den Bereichen Tourismus, Kultur, Geschichte, Archäologie, Wirtschaft, Natur, Umwelt und Verwaltung, die in Fachgruppen den deutsch-rumänischen Austausch vertieften.

Prignitzer besuchten Firmen und eine Smart Village

Nach einem Gespräch von Ion Dumitrel und Torsten Uhe, bei dem es auch um aktuelle Fragen der Corona-Pandemie ging, stand der Besuch der Axa Porcellaine Fabrik als erstes auf dem Besuchsprogramm. Das Familienunternehmen fertigt die Produkte in Handarbeit an und exportiert in viele Länder Europas. Während der Corona-Zeit musste das Werk die Mitarbeiterzahl von 60 auf 30 halbieren. Das Werk profitierte von EU-Förderung.

Als Gastgeschenk überreichte Torsten Uhe (l.) Ion Dumitrel einen Roland der Stadt Perleberg. Von dieser Stadt waren die Rumänien schon bei ihrem ersten Besuch in der Prignitz sehr beeindruckt. Quelle: Landkreis Prignitz

Am Nachmittag stand ein Besuch der Gemeinde Ciugud auf dem Programm. Der Bürgermeister der Gemeinde stellte den Gästen das Projekt Smart Village vor. Nach deutschem Vorbild wurde für die gesamte Gemeinde ein intelligentes und digitales Konzept entwickelt, das den Alltag der Bürger auf moderne Weise erleichtern soll.

Ausstellung mit 22 Tafeln über den Landkreis Prignitz

Ein wichtiger Ansatz dabei ist die Ausbildung der Kinder. So entstand eine smarte Schule in der Gemeinde, bestehend aus mehreren Dorfschulen der umliegenden Gebiete. Ebenso wie die Verwaltung ist die Schule ausnahmslos papierlos und verfügt über ein smartes System, das zum Beispiel Beleuchtung und Luftzufuhr reguliert. Vor allem in der Pandemie erwies sich diese digitale Lösung als absoluter Vorzug bei der Durchführung des Präsenzunterrichts an der Schule.

Am Abend wurde in der Kreisstadt Alba Iulia eine Ausstellung mit 22 Tafeln über den Landkreis Prignitz eröffnet. Die Delegation wird am Mittwochabend in der Prignitz zurück erwartet.

Von Bernd Atzenroth