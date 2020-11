Prignitz: MAZ sammelt wieder Sterntaler

Pritzwalk

Weihnachten steht vor der Tür, und rechtzeitig zum Ersten Advent startet auch die MAZ wieder ihre Sterntaler-Aktion: In diesem Jahr haben wir in der Prignitz einen neuen Partner: Zusammen mit der Volksolidarität Prignitz-Ruppin sammeln wir diesmal für vier gute Zwecke.

Volkssolidaritäts-Geschäftsführer Andy Stolz sagte sofort zu, als die MAZ bei ihm wegen der Aktion vorsprach: „Das unterstützen wir gerne“, sagte er.

Die Volkssolidarität Prignitz-Ruppin hat in der Region sechs Standorte, so in Perleberg, Kyritz, Neuruppin und Wittstock, wo auch der Sitz der Geschäftsführung ist. Insgesamt 180 Mitarbeiter sind für sie tätig, 130 davon allein in der ambulanten Pflegen und 26 in der Kinder-und Jugendhilfe. Andy Stolz und sein Team sind darum bemüht, ihre Organisation zu modernisieren. Im Moment sind die knapp 1500 Mitglied im Schnitt knapp unter 80 Jahre alt. „Wir versuchen derzeit, neue Zielgruppen zu erschließen“, sagt Andy Stolz.

Dafür wartet die Volkssolidarität mit neuen Angeboten auf, für das sie sich auch neue Partner sucht, so für das Projekt „Clever Altern“ den Verein EstaRuppin. Zu diesem Projekt passt ein Angebot, das in diesem Jahr mit MAZ-Sterntalern unterstützt werden soll: „Gemeinsam im Alter digital sein“ heißt es. Hier helfen Ehrenamtler alten Menschen dabei, sich im Internet und mit ihrem Smartphone zurechtzufinden, damit ältere Menschen auch in diesen Zeiten, in denen Digital-Kompetenz immer wichtiger wird, besser am Leben teilhaben können.

Es gibt aber noch drei weitere Projekte, die mit MAZ-Sterntalern diesmal unterstützt werden sollen.

So sammeln wir für Weihnachtsgeschenke für Tafel-Kinder: Eine Weihnachtsfeier für Kinder der Tafel, wie es sie in den vergangenen Jahren gab und wie sie auch die MAZ bereits ausgerichtet hat, wird es diesmal nicht geben können. Beschenkt werden sollen die Kinder dennoch.

Und mit Sterntalern soll der 2Musikunterricht für Kinder aus sozial schwachen Haushalten gefördert werden: Ein Teil des Sterntaler-Geldes geht an den Förderverein der Musikschule Prignitz. Der unterstützt damit Kinder aus armen Familien beim Kauf der Instrumente.

Schließlich gehen Sterntaler auch an das Pritzwalker Eltern-Kind-Zentrum (EKidZ), das sich gerade neu aufstellen muss. Ein neuer Trägerverein ist gegründet, aber die Einrichtung ist auf Spenden angewiesen. Wir wollen helfen, dass es das EKidZ weiter geben kann.

Alle Projekte erhalten aus den gesammelten Spendengeldern den gleichen Anteil.

Ein Sterntaler-Sammelschwein steht schon seit Freitag bei Stil Männermode in Pritzwalk. Der Grund: An ihrem „Better Friday“, einer Reaktion auf den Rabatt-Wahn des „Black Friday“, wollten die Modehändler zeigen, dass es auch anders geht. Zehn Prozent des Tagesumsatzes gehen an die Sterntaler-Aktion. Darüber hinaus konnten die Kunden auch eine Spende im Sammelschwein hinterlassen.

Weitere Spendenschweine werden bald auch an anderer Stelle stehen. Sie können entweder ihre Spende dort hineintun oder aber auf unser Spendenkonto überweisen:

Sterntaler Prignitz

IBAN: DE 69 1605 0202 1001 0106 94; Verwendungszweck: Sterntaler Prignitz 2020

Konto bei der Sparkasse OPR

Von Bernd Atzenroth