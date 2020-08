Laaske

Es ist ein mehr als seltener Beruf, für den sich Mareike Lierenfeld entschieden hat. Schriftdolmetscherin – so darf sie sich seit kurzem nennen. Der Weg dorthin war ungewöhnlich und nicht immer leicht, denn Mareike Lierenfeld kann nicht sehen.

Mareike Lierenfeld ist seit ihrer Geburt blind

Ihre Sinne anders zu nutzen als Menschen, die sehen können, das begleitet die 44-Jährige durch ihr ganzes Leben. Sie ist von Geburt an blind und versteht es, die visuelle Einschränkung durch ein intensives Hörvermögen so weit wie möglich auszugleichen. Eine Eigenschaft, die ihr helfen wird, Fuß zu fassen in ihrem neuen Job.

So arbeitet ein blinder Mensch mit der Computertechnik. Quelle: dpa

Ursprünglich hatte die Wahl-Prignitzerin nach der Schule ein Fremdsprachenstudium begonnen, dann aber schnell festgestellt, dass das noch nicht das Richtige war. Sie wechselte zum Deutschen Rundfunkarchiv nach Potsdam als Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, haderte aber damit, nur schwer in dem Bereich Arbeit zu finden.

Auf die Arbeit eines Schriftdolmetschers, der für Hörgeschädigte gesprochene Sprache in lesbare Wörter übersetzt, ist die Laaskerin dann vor längerer Zeit eher durch Zufall gekommen. Das Interesse war geweckt. „Ich hatte aber keine Ahnung, wo man das lernen kann“, erzählt Lierenfeld. Bis sie sich im vergangenen Jahr intensiver damit beschäftigt und bei der Agentur für Arbeit nach Unterstützung gefragt hat.

Sprache in lesbare Wörter verwandeln

Die Behörde zeigte sich offen und finanzierte die Weiterbildung am Sprach- und Dolmetscherinstitut in München. „Der Mangel an Schriftdolmetschern war ein wichtiges Argument“, erinnert sich Mareike Lierenfeld.

Neun Monate dauerte die Ausbildung. Einmal im Monat ging es zum Unterricht in die bayerische Hauptstadt. Dort war Mareike Lierenfeld die einzige blinde Teilnehmerin. Sie bekam Unterstützung durch das Berufsförderungswerk Würzburg, das mit dem Institut zusammenarbeitet und die Weiterbildung barrierefrei gestaltet.

„Alle waren sehr hilfsbereit“, sagt die gebürtige Wismarerin, die sich großen Respekt ihrer Hauptdozentin erworben hat: „Sie hat viele Sachen sehr schnell verstanden“, blickt Trainerin Jutta Witzel zurück, die auch die Nachricht überbringen konnte, dass alle Teilnehmer die Prüfung bestanden haben.

Teilnahme am Gründerseminar des TGZ Wittenberge

Damit ist Mareike Lierenfeld ihrem ersten Einsatz einen entscheidenden Schritt näher gekommen. Doch sie wollte sich auch noch auf einem anderen Gebiet schlau machen. Um zu wissen, was in der beruflichen Selbständigkeit alles auf einen zukommt, hat sie sich beim Lotsendienst des Technologie- und Gründerzentrums Prignitz (TGZ) in Wittenberge angemeldet.

Das viertägige Seminar war für alle Beteiligten Neuland, aber einfacher als gedacht. Mareike Lierenfeld wurde an der nächstgelegenen Bushaltestelle abgeholt und zum TGZ begleitet. Die Unterlagen bekam sie per Mail und konnte dann ihren Computer für die Übersetzung nutzen.

„Dadurch konnte ich alles zeitgleich mitlesen“, schildert sie und berichtet von einer tollen Erfahrung für alle Beteiligten. „Ich hatte zu keiner Zeit das Gefühl, ausgegrenzt zu sein.“

In Brandenburg gibt es nur wenige Schriftdolmetscher

Diesen Monat folgen noch Gespräche im TGZ zum Thema Marketing. Flyer, Visitenkarten, Internetauftritt – Mareike Lierenfeld will und muss auf sich und ihre neue Tätigkeit aufmerksam machen.

Deutschlandweit gibt es weniger als 100 Schriftdolmetscher, für Brandenburg ist beim Bundesverband sogar nur eine einzige Person gelistet, die diesen Service anbietet – das schnelle Mitschreiben von gesprochenen Texten, Reden oder Vorträgen, damit Hörgeschädigte die Beiträge lesend verfolgen können.

Mareike Lierenfeld freut sich auf ihren ersten Auftrag – egal ob zuhause im Büro oder unterwegs. Sie ist mobil und kann für Behörden oder Einrichtungen genau so arbeiten wie auf Veranstaltungen. „Es kann auch Menschen nützen, die Deutsch erst lernen“, sagt Lierenfeld.

Info: Wer Mareike Lierenfeld und ihre Arbeit kennen lernen möchte, kann eine Mail an mareike.lierenfeld@afhs.eu schreiben.

Von Stephanie Fedders