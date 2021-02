Prignitz: Maßnahmen trotz sinkender Inzidenz

Perleberg

Das Überschreiten der Inzidenzzahl von 200 für den Landkreis Prignitz hatte zuletzt für überregional große Aufregung gesorgt. Doch vom Höchststand am Dienstag bis zum Donnerstag ist die Inzidenzzahl signifikant gesunken und beträgt jetzt nur noch 148,38. Eine gewisse Erleichterung darüber war den Verantwortlichen im Landkreis Prignitz bei ihrem Pressegespräch am Donnerstag anzumerken.

Besuchsbeschränkungen in Gesundheitseinrichtungen

Das Infektionsgeschehen machte aber dennoch eine weitere Maßnahme notwendig: Ab Montag gilt eine neue Allgemeinverfügung über Besuchsbeschränkungen in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens, wie Landrat Torsten Uhe erklärte.

Demnach ist in Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie Pflegeeinrichtungen höchstens ein Besucher je Patient oder Bewohner wöchentlich an einem Termin zulässig. Sollten Einrichtungen im Zuge des Hausrechtes bereits weitergehende Maßnahmen getroffen haben, bleiben diese unberührt. Medizinische, therapeutische oder sterbebegleitende Besuche bleiben im Einzelfall zulässig. Der Verfügung gilt zunächst bis zum 7. März.

Grundschulen öffnen im Wechselunterricht

Eine andere diskutierte Maßnahme wird aber nicht nötig. „Die Stimmen wurden bereits lauter, die Schulen nicht zu öffnen“, sagt dazu Danuta Schönhardt. Das ist aber vom Tisch – schließlich hätte eine solche Maßnahme wie auch die erneute Schließung von Kitas erst greifen können, wenn die Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen die 200 überschritten hätte.

Also werden die Grundschulen am Montag im Wechselunterricht wieder loslegen. Die Kitas sind ohnehin geöffnet. Beide tragen auch nach Angaben der für Gesundheit zuständigen Geschäftsbereichsleiterin nur marginal zum Infektionsgeschehen in der Prignitz bei.

Zweitimpfungen in stationären Einrichtungen am 3. März beendet

Danuta Schönhardt geht nun sogar davon aus, dass auch in der Prignitz der Inzidenzwert in der kommenden Woche unter die Marke von 100 sinken könnte. Ausgangspunkt dafür ist die in voll stationären Einrichtungen sich ein Stück weit entspannende Lage.

Nach Angaben von Marcus Bethmann, der das Thema Impfen beim Landkreis betreut, haben die mobilen Impfteams in diesen Einrichtungen bereits 1647 Menschen eine Erst-Impfung und 1102 Personen eine Zweit-Impfung verabreicht. Mit einer Impfquote von 67 bis 68 Prozent liegt man für stationäre Einrichtungen im Landesschnitt. Die 100 Prozent sollen planmäßig am 3. März erreicht werden.

Eine Garantie mochte die für Gesundheit zuständige Geschäftsbereichsleiterin in der Kreisverwaltung beim Pressegespräch am Donnerstag aber nicht geben. Zwar sind ambulante und teilstationäre Einrichtungen bislang nicht so stark betroffen gewesen, aber auszuschließen sind Ausbrüche dort auch nicht.

Amtsärztin warnt vor Nachlässigkeit

Auch Amtsärztin Dagmar Schönhardt warnte vor Nachlässigkeit: „Die zunehmende Zahl der Impfungen darf nicht dazu führen, dass Vorsichtsmaßnahmen aufgegeben werden.“ Noch sei nicht klar, ob Impfungen auch davor schützen, Überträger der Krankheit zu sein. Immerhin ist es so, dass Impfungen für mildere oder sogar symptomlose Krankheitsverläufe sorgen.

Dagmar Schönhardt hatte für den Donnerstag 15 neue Fälle und zwei weitere Verstorbene gemeldet. Die britische Mutation des Coronavirus ist mittlerweile insgesamt zwölf Mal im Landkreis festgestellt worden.

Landeseinheitliche Öffnungsperspektive gefordert

Ungeachtet der noch hohen Inzidenzzahl wünschen sich die Verantwortlichen im Kreis auch eine Öffnungsperspektive für Geschäftsinhaber und Gastronomen. Der Vorsitzende des Kreistages, Harald Pohle, Landrat Torsten Uhe und der Vorsitzende der Kreisarbeitsgemeinschaft Prignitz des Städte- und Gemeindebundes, Oliver Hermann, haben sich mit einem Schreiben an den Ministerpräsidenten Dietmar Woidke in Vorbereitung der nächsten Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten gewandt.

Sie bekräftigen darin, dass sie seine Bemühungen, landeseinheitliche Öffnungsschritte umzusetzen, unterstützen. Das heißt, dass der dann zugrunde liegende Inzidenzwert auf das gesamte Land Brandenburg Anwendung finden soll, unabhängig vom jeweiligen Inzidenzwert eines einzelnen Landkreises. „Ein Flickenteppich ist zu verhindern“, heißt es in dem Schriftstück.

Als Begründung wird angeführt, dass nur so ein ansonsten stattfindender Einkaufs- und Gaststättentourismus – verbunden mit der Gefahr weiterer Infektionen – verhindert werden kann. Eine Möglichkeit wäre darüber hinaus, dass das Land Brandenburg wie bei der zum 22. Februar stattfindenden Öffnung der Grundschulen, auf die Vorgabe eines Inzidenzwertes gänzlich verzichtet, so die Unterzeichner des Schreibens.

