Prignitz: Mehr Corona-Kontrollen an Märkten

Perleberg

Verstöße gegen die Bestimmungen zum Schutz vor Corona sorgen bei den Behörden im Landkreis Prignitz für eine Menge Arbeit. Seit Beginn der Corona-Zeit vor jetzt fast einem Jahr hat es nach Angaben der Zweiten Beigeordneten Sabine Kramer im Landkreis wegen Verstößen gegen die Corona-Eindämmungsverordnungen insgesamt 507 Anzeigen der verschiedensten Art gegeben.

2021 bislang 300 Anzeigen wegen Verstößen gegen Corona-Regeln

63 Verfahren davon sind noch offen. In 160 Fällen wurde eine kostenpflichtige Verwarnung erteilt, und in 132 Fällen ergingen Bußgeldbescheide. 80 Verfahren wurden eingestellt, 15 an die Staatsanwaltschaft überwiesen. 39 Verfahren wurden erst gar nicht eröffnet, etwa weil eine Tat nicht nachweisbar war.

Allein im Jahr 2021 gab es bereits 300 Anzeigen, bei 200 davon sind die Verfahren noch offen. 49 Mal wurde eine kostenpflichtige Verwarnung ausgesprochen, in einem Fall aber auch das Verfahren zurückgewiesen. 49 Verfahren wurden gar nicht eröffnet.

Kommunen, Kreis und Polizei kontrollieren gemeinsam an Märkten

Seit dem 9. Februar nun kontrollieren Mitarbeiter der kommunalen Ordnungsämter und Landkreises sowie Polizeibeamte gemeinsam die Einhaltung der Corona-Regeln in und um Supermärkten sowie auf Wochenmärkten.

Ordnungsgemäß wird hier darauf hingewiesen, wie man sich wegen Corona beim Betreten der Bäckerei zu verhalten hat. Quelle: Bernd Atzenroth

Insgesamt waren es bis Donnerstag bereits 55 Kontrollen, bei denen 156 Verstöße festgestellt wurden, davon 63 auf Parkplätzen von den Märkten und 93 in den Marktfilialen. In der Regel trugen die Menschen dabei keine Schutzmasken. Gemäß der bisherigen Strategie wurden sie alle belehrt, aber nicht zur Kasse gebeten. In acht Fällen zeigten sich Personen aber uneinsichtig, und dann blieb es nicht bei der Belehrung.

Die meisten Kontrollen gab es in Wittenberge, Perleberg und Pritzwalk, aber auch in den kleineren Städten. „Die Kontrollen wurden sehr gut angenommen“, resümiert Sabine Kramer, „weil die Markthändler sich vorher manchmal hilflos gefühlt haben.“ Und sie werden weitergehen. „Der Plan für die nächste Woche steht bereits.“

In den meisten Fällen ist die Einsicht da

Allerdings sind die kommenden Kontrollen auch mit einem Strategiewechsel verbunden, wie Danuta Schönhardt, Geschäftsbereichsleiterin Gesundheit in der Kreisverwaltung, deutlich machte. Bisher habe man nicht mit der großen Keule kommen wollen. Damit wollte man den spürbaren Widerstand vieler Menschen nicht unnötig zusätzlich eskalieren.

Doch betonte Danuta Schönhardt, dass die Strategie nicht beibehalten werde. Wobei Aggressivität gegenüber den Kontrolleuren zum Glück bislang eher die Ausnahme ist – aus den Märkten hört man allerdings bisweilen anderes.

„In den meisten Fällen ist die Einsicht auch da“, sagt dazu der Prignitzer Polizeichef Dieter Umlauf. Die Polizei ist auf ein Amtshilfeersuchen des Landkreises bei den Kontrollen dabei. „Wir treten dann in Aktion, wenn Handeln ohne Zwang nicht möglich ist“, sagte Umlauf, „aber das mussten wir so bisher nicht tun.“

18 Verstöße gegen das Kontaktverbot allein im Februar

Überhaupt ist es nicht immer nur Renitenz, mit der die Kontrolleure zu tun haben. Umlauf: „Wir stellen unter anderem auch immer wieder fest, dass Bürger stark verunsichert sind.“

Ein anderes Haupteinsatzfeld werden zunehmend Privatwohnungen. Allein seit Anfang Februar ist die Polizei hier mit Stand vom Donnerstag in 18 Fällen gerufen, weil sich Personen nicht an das Kontaktverbot gehalten haben. „Darunter war auch eine Pension“, sagte Umlauf.

Auch Perlebergs Bürgermeisterin Annett Jura hatte sich in der Stadtverordnetenversammlung zu den Kontrollen geäußert und erklärt, dass auch die Einzelhändler und Gastronomen kontrolliert würden. Die Bürgermeisterin betonte, dass diese sich allesamt sehr vorbildlich verhielten und sich daran hielten, nur Abhol- und Lieferservice anzubieten.

Von Bernd Atzenroth