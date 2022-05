Prignitz: Mit welchen Maschen Online-Betrüger Geld ergaunern wollten

Wittenberge/Muggerkuhl

In der Prignitz haben Online-Betrüger dieser Tage mal wieder ihr Unwesen getrieben. So fand ein 39-Jähriger aus Wittenberge am Mittwoch vergangener Woche bei einem Online-Kleinanzeigenportal ein Angebot für einen Solaranlagenwechselrichter und überwies die geforderten 1680 Euro. Die Ware wurde allerdings geliefert nicht.

Ein Fall in Wittenberge, einer in Muggerkuhl

Da die Anzeige weiterhin auf der Internetseite eingestellt war, bat der Geschädigte einen Freund, sich als Interessent auszugeben. Dem Freund wiederum wurde durch den Verkäufer mitgeteilt, dass das Gerät noch zu haben sei. Daher geht die Polizei davon aus, dass es sich um eine Betrugsmasche handelt, die zur Anzeige gebracht wurde.

Frau erhält Mahnung, obwohl sie nichts bestellt hat

Ein ähnlicher Fall ereignete sich am Donnerstag vergangener Woche in Muggerkuhl: Eine 58-Jährige erhielt eine Mahnung von einem Onlinehändler, die angeblich aus einer Bestellung Ende März resultierte. Da die Frau aber keine Kundin des Shops ist und dort nie etwas bestellt hat, nahm sie Kontakt auf.

Schließlich wurde ihr mitgeteilt, dass unter ihren Namen ein Schnellkochtopf im Wert von 175 Euro bestellt und an eine andere Person versandt wurde. Die Zahlungsforderung wurde vom Onlineshop erst einmal gestoppt. Zudem nahm die Polizei eine Anzeige auf.

Von MAZonline