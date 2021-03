Prignitz: Nach positivem Corona-Schnelltest jetzt in Quarantäne

Perleberg

Eine Zwischenbilanz der Corona-Schnelltests in der Prignitz zog Danuta Schönhardt, Geschäftsbereichsleiterin für Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit beim Landkreis Prignitz, am Freitag im wöchentlichen Corona-Pressegespräch in der Kreisverwaltung.

Von 1499 Covid-19-Schnelltests waren zehn positiv

Neben den niedergelassenen Ärzten bieten seit zwei Wochen 16 Einrichtungen im Landkreis Prignitz Schnelltests für Bürger an. In diesen sind in bislang 1499 Schnelltests durchgeführt worden, zehn davon mit einem positiven Corona-Ergebnis. Diese Bürger müssen sich einem anschließenden PCR-Test unterziehen.

In der zweiten Woche waren es nach Mitteilung von Danuta Schönhardt 1095 Schnelltests, von denen sieben ein positives Ergebnis erbrachten – hier war aber bei der Mitteilung am Freitag noch nicht klar, ob bei allen schon das Ergebnis des folgenden PCR-Tests vorgelegen hatte ud inwiefern sie daher in Quarantäne geschickt werden mussten.

Neuer Umgang mit Corona-Verdachtsfällen

Aus dieser Situation hatte der Landkreis eine neue Allgemeinverfügung zur Absonderung – also zur Quarantäne – vorbereitet, die seit Montag in Kraft ist und beschreibt, wie man mit den Verdachtsfällen umgeht. Demnach sollen Menschen nach positiven Schnelltests auch ohne schon vorliegenden PCR-Test in Quarantäne geschickt werden.

Vorerst gilt diese Regelung bis zum 30. April, doch Danuta Schönhardt geht davon aus, dass sie dann auch noch einmal verlängert wird, da auch weiterhin in den Schnelltestzentren getestet werden soll.

Die Online-Anmeldung für Termine in einem Schnelltestzentrum, die seit vergangener Woche nun geschaltet ist, wird laut Danuta Schönhardt schon gut angenommen.

In Berge wird nicht mehr getestet, dafür jetzt in Groß Pankow

Eine Schnelltest-Einrichtung musste zwischenzeitlich aus dem Plan genommen werden: Im Pflegedienst in Berge wird vorerst nicht mehr öffentlich getestet – hier gab es einen Corona-Ausbruch.

Dafür gibt es nun eine Schnellteststelle im Rathaus von Groß Pankow. Nach Angaben von Bürgermeister Marco Radloff werden hier ab dem 6. April Bürgertests vorgenommen. Man soll sich nicht für die Tests anmelden müssen, sondern kann zu festen Zeiten ins Rathaus kommen. Die genauen Zeiten dafür werden dann aber noch bekannt gegeben.

Laut Radloff sind im Rathaus bereits seit 1. März Mitarbeiter getestet worden.

Von Bernd Atzenroth