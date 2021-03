Prignitz: Noch keine Corona-Selbsttests in den Läden

Perleberg

Schnelltests für Laien in der Prignitz? Bisher Fehlanzeige. Denn man bekommt sie schlicht und ergreifend noch nicht. Zudem können weder Kreis noch Kommunen eine Möglichkeit für kostenlose Schnelltests anbieten. Aus gutem Grund: Bislang hatten keine rechtsgültige Grundlage dafür.

Test-Verordnung ist im Bundesgesundheitsministerium abgesegnet

Das ändert sich jetzt: Im Hause Spahn ist die entsprechende Verordnung am Montag fertig geworden – um in Kraft zu treten, muss sie jetzt noch im Bundesanzeiger veröffentlicht werden. Land und Kommunen setzen diese Verordnung dann um, wie Gabriel Hesse, Sprecher des Potsdamer Gesundheitsministeriums, auf MAZ-Nachfrage erklärte. Den Entwurf hatte das Land am Donnerstag vom Bund bekommen und am Freitag mit den Kommunen diskutiert, wie es umgesetzt werden kann. Allein die Verordnung selbst ließ bislang auf sich warten.

Mit ihrem Inkrafttreten sind Fragen wie die Übernahme der Kosten geklärt – einer der Gründe, warum gerade die potenziellen Verkäufer von Selbsttests bislang noch zurückhaltend sind.

„Wir warten auf unsere Bestellung“

Wer in Pritzwalk auf die Suche nach einem Schnelltest für den privaten Gebrauch geht, wird bislang noch enttäuscht. Noch immer heißt die Antwort: „Wir warten auf unsere Bestellung“. Egal ob in einer der zahlreichen Apotheken, bei den bekannten Supermärkten oder der Drogerie – bislang muss das zuständige Personal Testwilligen eine Absage erteilen. Wann genau die Ware eintreffen wird, ist ebenfalls nicht bekannt – auch nicht auf den Internetseiten.

Aus diesem Grund heißt es: Warten oder auf teurere Produkte im Internet zurückgreifen. Im Schnitt soll ein Schnelltest in den Apotheken zwischen acht und zehn Euro kosten. Die Discounter und Drogerien sollen sie für drei bis vier Euro anbieten.

Gespräche über Testzentren in den Kommunen

Doch wie genau die Abgabe an den Kunden erfolgt, ist derzeit auch nicht geklärt. Zumindest werden Kunden in den Apotheken darauf hingewiesen, dass es bislang keine Regelung seitens des Bundesgesundheitsministeriums gegeben hat – was sich zum Glück gerade ändert.

Hesse weist darauf hin, dass man einen Selbsttest ganz allein durchführt – im Unterschied zu möglichen Testzentren, wo dies geschultes Personal übernimmt. Wie bereits berichtet, soll nach dem Willen des Kreises für Schnelltests das Corona-Testzentrum in Wittenberge reaktiviert werden, was auch Wittenberges Bürgermeister Oliver Hermann gut fände. Zudem haben Kreis und Kommunen nach Angaben von Marcus Bethmann Gespräche darüber geführt, dass in Städten und Gemeinden ebenfalls kleine Testzentren aufgebaut werden können.

Nicht alles lässt sich von jetzt auf gleich umsetzen

Doch natürlich hängt dies auch dort daran, dass es endlich eine Handlungsgrundlage gibt. Perlebergs Bürgermeisterin Annett Jura hatte wie die Verantwortlichen beim Landkreis Prignitz moniert, dass dies zu lange dauert. Hesse räumt auch ein, dass sich nicht alles von jetzt auf gleich umsetzen lässt. Und das gilt erst recht fürs Testen: Die Stadt Perleberg befindet sich in Gesprächen mit Einrichtungen, die geeignet sind und schon Erfahrungen im Testen haben, vom Kreiskrankenhaus bis hin zu Pflegeeinrichtungen.

Oliver Hermann würde es gut finden, wenn es auch in anderen Kommunen Schnelltestzentren geben würde. Die Zuständigkeit liege aber beim Kreis. Hermann bestätigte, dass es darüber Gespräche gegeben habe. Aber noch seien keine Entscheidungen gefallen. Unter anderem ist noch zu klären, wer denn letztlich die Schnelltests durchführt, zum Beispiel ob dies Ehrenamtler machen oder aber Apotheker und Ärzte. Aber Hermann gab sich optimistisch, dass hier nun bald eine Lösung gefunden wird.

Von Bernd Atzenroth und Julia Redepenning