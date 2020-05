Die Nummer gegen Kummer soll Kindern helfen

Prignitz

„Es ist eine sehr schwierige Zeit, auch für Kinder.“ Katharina Logge-Böhm arbeitet beim evangelischen Kirchenkreis Prignitz und ist Kreisbeauftragte für die Arbeit mit Kindern und Familien in der Prignitz. Sie ist sich sicher: Auch die vielen Mädchen und Jungen leiden unter der Situation. „Für sie ist ebenfalls der normale Alltag einfach weggebrochen“, sagt sie.

Ein Sorgentelefon speziell für Kinder und Jugendliche

Damit sie ihre Gedanken und ihren Kummer mit anderen als Mama und Papa oder Oma und Opa teilen können, gibt es das Kinder- und Jugendtelefon. Eine gute Sache, wie Katharina Logge-Böhm findet. „Es ist wichtig, jemanden zum Reden zu haben“, sagt sie, „und manchmal sind auch die Eltern einfach nur noch genervt und dann können sie sagen, da kannst du deine Wut richtig rauslassen.“

Häusliche Gewalt nimmt in der Corona-Zeit zu und bleibt leider unentdeckt

Gab es sonst die beste Freundin in der Schule oder vielleicht die Klassenlehrerin als Vertrauensperson, sind viele Kinder und Jugendliche jetzt allein. Nicht selten gibt es zu Hause Streitigkeiten. Diese bleiben in der Corona-Zeit hinter verschlossenen Türen verborgen.

Ein Gedanke, der Logge-Böhm beschäftigt. Sie ist sich sicher: Es gibt viel häusliche Gewalt, auch in der Prignitz. „Nur jetzt fällt es keinem Lehrer oder keiner anderen Person mehr auf“, erklärt sie „es darf ja keiner raus.“

Die Nummer gegen Kummer ist kostenlos und anonym

Rufnummern für Erwachsene gibt es zahlreiche. Neben dem klassischen Sorgentelefon bieten viele Kirchgemeinden Seelsorge an. Kinder und Jugendliche kommen jedoch oft zu kurz. Aus diesem Grund gibt es die Nummer gegen Kummer. Sie ist kostenlos und von Montag bis Samstag von 14 bis 20 Uhr erreichbar. Wer möchte, darf anonym bleiben.

Auf der anderen Seite der Leitung sitzt jemand, dem alles erzählt werden darf. Braucht ein Kind Hilfe, wird ihm hier die richtige Unterstützung gegeben. Manchmal muss auch einfach nur der Ärger über die Eltern oder die nervigen Geschwister raus. Und hier wird keiner von der kleinen Schwester verpetzt.

„Jetzt wo sich Kinder keinem anderen, wie zum Beispiel einem Lehrer anvertrauen können, bleibt vieles auch ungesehen“, sagt Katharina Logge-Böhm. Ein Zustand, der sie beschäftigt und in ihr Sorgen auslöst.

Katharina Logge-Böhm hält trotz Corona Kontakt zu ihren Christenlehre-Kindern

„Ich bin mir sicher, in vielen Familien ist das auch ein Thema“, so die Kreisbeauftragte, „und daher ist es sehr sehr wichtig, dass wir Kindern eine Hand reichen und Hilfe anbieten.“ Katharina Logge-Böhm ist selbst Mutter. Schule gibt es derzeit auch von zu Hause aus. Daher weiß sie: Langeweile, Frust oder auch einmal ein Streit gehören zum Familienleben dazu.

Aus diesem Grund hält Katharina Logge-Böhm für die Arbeit mit Kindern und Familien engen Kontakt zu ihren Schülern der Christenlehre. So gibt es kleine Geschenke, einen kurzen Brief oder einen Anruf. „Das schafft auch Nähe und so bleiben wir in Verbindung“, erklärt Logge-Böhm. Ihre Kollegen handhaben es ähnlich. Trotz Corona sind sie für ihre Schützlinge da – auch für alle Eltern.

Sorgentelefon auch für Eltern und Großeltern

Wer jetzt einmal seinem Ärger Luft machen möchte, sich beschweren oder einfach nur reden will: Die Nummer gegen Kummer ist für Kinder und Jugendliche kostenlos erreichbar – mit dem Handy oder dem Festnetz. Und wer sich vielleicht nicht traut: Kein Problem. Es geht auch per Mail.

Das gleiche Angebot gibt auch für Eltern. Nervt das, die aktuelle Situation oder brauchen Sie einfach jemanden, der zuhört? Dann ist das Elterntelefon genau die richtige Adresse. Sie ist wie die Kindervariante kostenlos und anonym.

Telefonnummern und Kontaktdaten Für Kinder und Jugendliche Telefon: 11 61 11 Montag bis Samstag von 14 bis 20 Uhr Beratung per Mail: info@nummergegenkummer.de Internet: www.nummergegenkummer.de Für Eltern und Großeltern: Telefon: 0800/11 10 55 0 Montag bis Freitag von 9 bis 11 Uhr Dienstag und Donnerstag auch von 17 bis 19 Uhr

