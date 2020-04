Prignitz: Polizei zieht zu Corona-Verboten positive Oster-Bilanz

Perleberg

Die Corona-Pandemie bleibt das Thema Nummer eins. Nach dem letzten Stand haben sich insgesamt 20 Menschen im Landkreis Prignitz mit dem Virus infiziert. Um diese Zahl der Neuinfektionen so gering wie möglich zu halten, war die Polizei an den Osterfeiertagen besonders präsent.

Das Ziel: Das Einheilten der Kontaktsperre. Nur zwei Vergehen heißt das Endresultat, und das bei bestem Wetter und fast sommerlichen Temperaturen. Das so im Vorfeld von vielen Beamten so gefürchtete Osterwochenende blieb sehr ruhig im Prignitzer Raum. Das bestätigt Polizeioberkommissar Tino Krege auf Nachfrage: „Die Menschen haben sich weitgehend an die verordnete Kontaktsperre gehalten“, sagt er.

Anzeige

Zwei Mal wurde in Wittenberge gegen Corona-Verordnung verstoßen

Dennoch mussten Beamte gleich zwei Mal in Wittenberge eingreifen. Ein Anwohner habe in der Nacht vom 11. April laute Musik in einer Gaststätte gehört und gemeldet. Als die gerufene Streife eintraf, löste sie ein Treffen von insgesamt neun Personen auf. „Es wurde Alkohol konsumiert und der geforderte Sicherheitsabstand nicht einhalten“, bestätigt Torsten Herbst, Sprecher des Brandenburger Polizeipräsidiums, der MAZ am Montag.

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Polizei

Ordnungsamt

Polizei zieht insgesamt eine positive Bilanz

Allen wurde ein Platzverbot ausgesprochen, dem sie nachkamen. Nur wenige Stunden später wurde am gleichen Ort eine weitere Gruppe mit vier Personen von einer Streife angetroffen. Zwei Gruppenmitglieder waren bereits bekannt. Den erneuten Verstoß gegen die Corona-Reglung wertete dieals Ordnungswidrigkeit und meldete die Tat dem zuständigem

Trotz der zwei Vergehen in Wittenberge blieb es über die Feiertage ruhig. „Es wurden hin und wieder ein paar kleine Gruppen angetroffen“, sagt Tino Krege, „aber keine hat gegen die geltenden Regeln verstoßen.“ Kleine Anweisungen wurden von angesprochenen Personen sofort umgesetzt.

Prignitzer hielten sich ans Feuer-Verbot

Ebenfalls hielten sich die Prignitzer auch an das Verbot bezüglich der Osterfeuer und kleinen Gartenfeuer. Diese wurden aufgrund der Corona-Krise vielerorts untersagt. Des Weiteren musste wegen der hohen Waldbrandgefahrenstufe auf Lagerfeuerromantik verzichtet werden. „Es gab keinerlei Probleme und in der Prignitz wurde as Verbot eingehalten“, so Polizeioberkommissar Tino Krege.

Die Polizei zieht nach den Osterfeiertagen ein durchaus positives Fazit: „Die Brandenburger sind relativ entspannt und halten sich an die Regeln“, sagt Torsten Herbst, „und dafür sind wir sehr dankbar.“

Lesen Sie auch:

Von Julia Redepenning