Prignitz: Räumdienste auf viel Schnee vorbereitet

In der ganzen Region bereitet man sich intensiv auf den anstehenden massiven Wintereinbruch am Wochenende vor – selbst wenn noch nicht klar ist, wie stark die Region letztlich davon betroffen sein wird.

Kreisstraßenmeisterei im nächtlichen Einsatz

Immerhin ist mit viel Schnee und klirrender Kälte, eventuell sogar mit einem Schneesturm zu rechnen. Die Räumdienste sind darauf eingestellt, dass es bereits am Samstagnachmittag losgehen könnte. Am schlimmsten soll es in der Nacht zu Sonntag sein.

Bei der Kreisstraßenmeisterei stehen vor allem nächtliche Einsätze an. So sind für Freitag wie Samstag die Touren der Räumfahrzeuge jeweils ab 22 Uhr angesetzt. Die Fahrer sind mit ihren drei Fahrzeugen dann die ganze Nacht unterwegs. Die Kräfte der Kreisstraßenmeisterei kümmern sich ausschließlich um die 323 Kilometer an Kreisstraßen inklusive deren Ortsdurchfahrten, letzteres im Auftrag der Kommunen.

Pritzwalk: Die Lager für Streu- und Taumittel sind voll

In der Stadt Pritzwalk sieht man sich ebenfalls gut gerüstet für den anstehenden Einsatz: „Auf den Winterdienst bereiten sich die zuständigen Kolleginnen und Kollegen in der Stadtverwaltung Pritzwalk bereits im späten Herbst vor“, heißt es dazu von der Stadt, „die Einsatzpläne stehen seit November, jeder hat seine Tour.“

Im Bedarfsfall werden kurzfristig zusätzliche Kräfte nachgeschoben. Die Lager für Streu- und Taumittel sind voll. Beräumt werden im Gebiet der Stadt Pritzwalk und der Ortsteile 160 Kilometer Straße. Davon ist der Bauhof auf etwa 50 Kilometern unterwegs, den Rest übernimmt eine externe Firma.

Auch die Polizei ist nicht unvorbereitet

Für die Bundes- und Landesstraßen ist der Landesbetrieb Straßenwesen zuständig. Mit sechs Fahrzeugen im Raum Perleberg und sieben im Raum Pritzwalk will er für möglichst gute Straßenverhältnisse auf den 600 Kilometern an Bundes- und Landesstraßen im Kreis sorgen.

Auch bei der Polizei ist man nicht unvorbereitet. So hat es nach Angaben von Ariane Feierbach von der Polizeidirektion Nord in Neuruppin Absprachen mit den Autobahnmeistereien gegeben, deren Aufgabe es sein wird, die Autobahn möglichst von Schnee und Eis zu befreien.

Die Polizei ist darauf eingestellt, dass angesichts der drohende Wetterverhältnisse die Unfallgefahr größer ist als sonst. Ariane Feierbach hofft, dass allein der Sonntag dafür sorgt, dass weniger Fahrzeuge unterwegs sind. Alle, die dennoch ins Auto steigen müssen, bittet sie darum, ihr Fahrzeug entsprechend vorzubereiten und ihre Geschwindigkeit den Straßen- und Wetterverhältnissen anzupassen.

