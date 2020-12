Prignitz: Rasanter Anstieg der Corona-Zahlen

Perleberg

Ein rapider Anstieg der Corona-Zahlen und damit auch des Inzidenzwerts für den Landkreis Prignitz wurde am Mittwoch vermeldet. Von 42,02 am Dienstag erhöhte er sich am Mittwoch nach Angaben des Landkreises auf 70,91 Neuinfizierte je 100 000 Einwohner. Sie lag damit erstmals seit dem 13. November wieder über der Marke von 50. Es gab innerhalb eines Tages 32 laborbestätigte Fälle mehr.

Allein 14 positive Fälle in der DRK-Tagespflege Wittenberge

Der Kreis betont dabei, dass die neuen Fälle im ganzen Landkreis, wenn auch besonders in Wittenberge, aufgetreten sind und auch mehrere Einrichtungen betreffen. Ganz besonders hart hat es die Tagespflege des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) in Wittenberge getroffen: Dort sind 14 positive Fälle festgestellt worden, davon zehn Gäste und vier Betreuer. Hier begann die intensive Kontaktverfolgung.

Das gilt auch für das betreute Wohnen des DRK in Perleberg an der Friedensstraße, wo ebenfalls ein positiver Corona-Fall registriert worden ist.

Grundschule Kleinow geschlossen

Die Tests an der Kita Märchenland in Wittenberge, wo 37 Kinder und acht Erzieher in Quarantäne versetzt worden waren, ergaben einen positiven Corona-Fall.

Die an der Elblandgrundschule am Wochenende in Quarantäne versetzten Schüler, Lehrer und Horterzieher sind am Mittwoch getestet worden, die Ergebnisse stehen allerdings noch aus.

Positiv getestet wurde eine Lehrerin an der Grundschule in Kleinow. Daraufhin wurden zunächst die Klassen 1 bis 4 und dann ebenso die Klassen 5 und 6 in Quarantäne versetzt. Die Schule ist somit geschlossen.

Landrat Torsten Uhe in Quarantäne

In der Kita Ilgeroth in Perleberg ist, wie am Dienstag gemeldet wurde, eine Erzieherin positiv auf Covid-19 getestet worden, daraufhin mussten 14 Kinder in Quarantäne versetzt werden. Die Tests dazu folgen.

Landrat Torsten Uhe befindet sich bereits zum zweiten Mal nach März in Corona-Quarantäne. Das Gesundheitsamt hatte ihn am Dienstag zunächst vorsorglich nach Hause geschickt.

Hintergrund ist, dass er Kontakt zu einer Person hatte, bei der ein Schnelltest positiv ausgefallen war. Der eigentliche Corona-Test bestätigte dieses Ergebnis. Der Landrat ist also als Erstkontakt zu dieser Person in Quarantäne und führt seine Amtsgeschäfte nun von zu Hause aus.

