Helle

Die Information, dass der Ort Helle ( Groß Pankow) zu den 90 möglichen Prüfstandorten für ein Atommüllendlager zählt, sorgte für viel Entsetzen. Fragen gibt es zahlreiche.

Rathaus in Groß Pankow bekam zahlreiche Anrufe

Wie aus den Reihen des Rathauses in Groß Pankow zu erfahren ist, wussten die Mitarbeiter scheinbar nichts von den Plänen der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE). Erst als die ersten Anrufe die Verwaltung erreichten, wurde klar, was gerade passiert. Gleich mehrfach haben besorgte Einwohner in der Gemeindeverwaltung angerufen.

Anzeige

Pritzwalks Bürgermeister lehnt Helle als Standort ab

Auf Anfrage gibt auch Pritzwalks Bürgermeister Thiel eine Stellung zum Thema ab: „Die Nachricht über einen potenziellen Standort eines Atommüllendlagers in Helle macht mir große Sorgen, heißt es von ihm, „ein mögliches Lager in der Prignitz oder in Ostprignitz-Ruppin lehne ich absolut ab. Jeglichen politischen Aktionen und Aktivitäten gegen ein solches Lager würde ich mich anschließen.“

Landrat Torsten Uhe äußert sich zum Fall Helle

Ebenfalls meldete sich Landrat Torsten Uhe und gab ein Statement ab: „Wir werden das weitere Verfahren kritisch begleiten“, konstatiert er. Bereits im Jahr 2011 verabschiedete der Kreistag Prignitz eine Resolution an die Bundesregierung zum geplanten Endlager für hoch radioaktiven Atommüll in Gorleben.

„Dass Gorleben als Endlager nicht mehr vorgesehen ist, begrüßen wir“, so der Landrat . Auch wenn Gorleben in Niedersachsen liegt, beträgt die Entfernung bis nach Lenzen in der Prignitz lediglich neun Kilometer.

Prignitz einen überdurchschnittlichen Anteil zum Beispiel mit Windkraftanlagen

Wie die wissenschaftliche Analyse zeigt, werde es nicht den idealen Standort geben, meint Uhe, „bei der engeren Abwägung, welcher Standort für eine Endlagerung festgelegt wird, sollte ein weiteres Kriterium in Betracht gezogen werden, welchen Beitrag die Region im Prozess der erneuerbaren Energien bisher geleistet hat“, findet Uhe als ganz wichtiges Argument.

„Die Prignitz hat hier bereits einen überdurchschnittlichen Anteil zum Beispiel mit Windkraftanlagen geleistet , der seine Berücksichtigung finden muss“, so die Auffassung des Landrates, „die nationalen Lasten müssen gerechter verteilt werden.“

Ähnliche Stimmen gibt es von Vertretern der CDU

Eine ähnliche Wortmeldung diesbezüglich gibt es auch von seiten der CDU durch Bundestagsabgeordneten Sebastian Steineke und CDU-Fraktionschef und Mitglied des Landtages Jan Redmann. „Die Suche nach dem sichersten Standort ist insgesamt richtig und notwendig“, heißt es von Sebastian Steineke.

Jedoch betont Steineke, sollten am Ende des Verfahrens mehrere gleich geeignete Standorte übrig bleiben, müsse berücksichtigt werden, dass Brandenburg mit Braunkohle und Windkraft im Vergleich zu anderen Bundesländern bereits überproportional die Lasten der Energieversorgung trage.

„Es ist dann an der Zeit, dass auch die bislang weniger belasteten Regionen ihren Beitrag leisten“, so Steineke. Der gleichen Auffassung ist auch Jan Redmann: „Zu berücksichtigen ist, dass der Zwischenbericht mit Teilgebieten noch gar nichts darüber aussagt, ob später überhaupt dort weiter untersucht wird, geschweige denn, dass dort das Endlager hinkommt“, heißt es von ihm.

Von Julia Redepenning