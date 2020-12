Prignitz: Schon 3200 Euro für Sterntaler gesammelt

Pritzwalk

Die ersten Sterntaler-Schweine sind geschlachtet – und sie waren bis randvoll mit Spenden. Dafür sagen wir auf diesem Weg schon einmal allen, die sich daran beteiligt haben, einen ganz herzlichen Dank!

239,07 Euro bei Stil Männermode und Buchhandlung

Bei Stil Männermode und danach in der Pritzwalker Buchhandlung kamen insgesamt 239,07 Euro an Spenden für die Sterntaler-Aktion zusammen, darin inbegriffen eine Spende des Fahrlehrers Scholz in Höhe von 100 Euro. Zudem hat nach Angaben von Lukas Anskat von Stil Männermode eine ältere Dame, die nicht namentlich genannt werden wollte, einfach mal 50 Euro ins Sammelschwein gesteckt.

Anzeige

129,27 Euro bei Christine Malert gespendet

Wie bereits berichtet, steuert Stil Männermode zu der Aktion 320 Euro bei, die beim „Better Friday“ zusammengekommen sind – auch das ein wirklich tolles Ergebnis. Und damit nicht genug: Im Presse-Lotto-Tabak-Laden von Christine Malert kamen noch einmal 129,27 Euro für die Sterntaler-Aktion zusammen.

Prall gefüllt war das Sterntaler-Sammelschwein, das Händlerin Christine Malert (r.) AZ-Reporterin Julia Redepenning übergab. 129,27 Euro waren allein hier zusammengekommen. Quelle: Bernd Atzenroth

Auf dem Spendenkonto waren bis zum Montag 2535 Euro eingegangen. Insgesamt sind es also bereits 3223,34 Euro für die vier Sammelzwecke, für die die MAZ und die Volkssolidarität Prignitz-Ruppin gemeinsam gesammelt haben. Und noch ist das Spendenkonto bei der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin geöffnet: Sterntaler Prignitz; IBAN: DE69 1605 0202 1001 0106 94; Verwendungszweck: Sterntaler Prignitz 2020.

Spendenbescheinigungen stellt bei Bedarf die Volkssolidarität, Poststraße 11 in 16909 Wittstock, aus.

Von Bernd Atzenroth