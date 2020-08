Groß Pankow

Zur falschen Zeit am falschen Ort befand sich ein Pkw-Fahrer am Mittwoch um 13.30 Uhr in Groß Pankow. Er stand mitten auf den Bahngleisen, als plötzlich beide Schranken – hinter ihm und vor ihm – schlossen. Vermutlich wollte er auf die Bundesstraße 189 auffahren.

Anstatt auszusteigen, sich in Sicherheit zu bringen und den Notruf zu wählen setzte er zurück und stieß mit voller Wucht gegen die Schranke. Dabei flog die Heckscheibe des roten Seat, vermutlich mit Prignitzer-Kennzeichen heraus.

Schranke bleibt funktionsfähig

Kurz darauf setzte er ohne den Unfall der Polizei zu melden seine Fahrt fort. Er flüchtete, wie Dörte Röhrs von der Polizeidirektion Nord auf MAZ-Nachfrage bestätigt. Die Polizei werde alles daran setzen, den Pkw-Fahrer ausfindig zu machen. „Er steht in Fahndung.“

An der Bahnschranke entstand nach ersten Erkenntnissen kein Schaden. Sie blieb voll funktionsfähig – sie schließt, wenn ein Zug kommt.

