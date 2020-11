Vergleichsweise gelassen erwartet der Prignitzer Einzelhandel mögliche neue Corona-Regelungen – wobei die Gelassenheit in den Einkaufsmärkten größer ist als in den kleinen Geschäften. Eins ist beiden zu verzeichnen: Die Kunden werden dünnhäutiger.

Prignitz: So reagieren Händler auf neue Corona-Regeln

Prignitz: So reagieren Händler auf neue Corona-Regeln

Kostenlos bis 16:16 Uhr Prignitz: So reagieren Händler auf neue Corona-Regeln