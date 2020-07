Perleberg

„ Beihilfe zur Tierquälerei“ – das wirft die Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ mehreren Amtsveterinärbehörden im ganzen Bundesgebiet vor, unter anderem der im Landkreis Prignitz. Darüber hatte der RBB berichtet. „Vier Pfoten“ hat Anzeige erstattet. In allen Fällen geht es dabei um Nutztiertransporte.

„Vier Pfoten “ hinterfragt Transport in den Libanon

Nach Angaben von Ina Müller-Arnke, Nutztierexpertin bei „Vier Pforten“, geht es im Fall der Prignitz um einen Transport in den Libanon, ein Land, in dem Tiere oft auf grausame Weise geschlachtet werden.

Da als Endziel ein Hafen im Libanon angegeben worden sei, sei nicht klar, zu welchem Endzielort die Tiere gebracht worden seien. Die Tierschützerin hinterfragt auch, ob während des Transports und am Zielort alle erforderlichen Standards eingehalten wurden, zumal die Tiere im Mittelmeer auch verschifft werden.

Tierschützerin: „Wir haben Informationen zugespielt bekommen“

Im Kern geht es darum, ob der Kreis den Transport hätte genehmigen dürfen und ob im Nachhinein die Einhaltung der Vorgaben, die den gesamten Transport betreffen, kontrolliert worden sei.

Ina Müller-Arnke glaubt Anhaltspunkte dafür zu haben, dass dem nicht so ist. „Wir haben Informationen zugespielt bekommen“, sagte sie zur MAZ.

Landkreis: „Uns liegen keine Hinweise auf Verstöße vor“

Der Landkreis bestreitet den Vorwurf: „Zu dem nach Informationen des rbb von der Tierschutzorganisation ’Vier Pfoten’ angeprangerten Transport aus dem Landkreis Prignitz liegen uns keine Hinweise auf Verstöße gegen tierschutzrechtliche Vorgaben vor“, heißt es in einer Erklärung des Kreises.

Zudem sei das Verbringen von Tieren in andere Mitgliedsstaaten und in Drittstaaten im Rahmen der rechtlichen Vorgaben zulässig und „kann nicht per se untersagt werden“. Rechtliche Grundlage für den Tierschutz beim Nutztiertransport sei in der EU die Verordnung ( EG) 1/2005. Die Abfertigung sei nur in Kreisen möglich, in denen es EU-zugelassene Sammelstellen gebe, wie im Landkreis Prignitz.

Landkreis: „Wir gehen nach dem Handbuch Tiertransporte vor“

Jeder lange Tiertransport müsse beantragt werden und werde durch einen amtlichen Tierarzt umfangreich und sorgfältig geprüft. Dazu gehört auch die Überprüfung von Nachweisen zu Pausenstellen entlang der Route bis zum angegebenen Zielort. Nur wenn die Einhaltung aller Rechtsvorgaben nachvollziehbar dargelegt werden kann, wird der Transport abgefertigt.

Während „Vier Pfoten“ genau hier Defizite sieht, betonte der Kreis, dass er nach den zwischen allen Ländern abgestimmten Vorgaben des „Handbuches Tiertransporte“ vorgehe. „Darüber hinaus können wir die Tiertransporte mittels GPS-Tracking überwachen und die Angaben der Transporteure im Nachgang durch die Prüfung des Fahrtenbuchs nachvollziehen.“

Tierschützer hoffen, dass die Staatsanwaltschaft ermittelt

Ob das aber auch wirklich geschehen ist, will „Vier Pfoten“ nachprüfen lassen. Von der Anzeige erhofft sich die Tierschutzorganisation, dass die Staatsanwaltschaften ermitteln und die Dokumentationen zu den Transporten anfordern. Die Anzeige richtet sich auch gegen den Organisator und den Transporteur.

Die Aktion der Tierschützer zielt auf „genehmigungsfreundliche“ Bundesländer wie Brandenburg, aber auch auf Bundesregierung und EU ab. So könne der Bund nicht nur auf die Zuständigkeit der Länder verweisen – schließlich müsse er die EU-Verordnung umsetzen. Zudem blieben Verstöße gegen die Verordnung oft ohne Sanktion.

Außerdem drängt „Vier Pforten“ auf eine Neufassung der Verordnung: „Wir wollen maximale Transportzeiten von acht Stunden durchsetzen.“ Damit wären solche Transporte in den Libanon gar nicht mehr möglich.

Von Bernd Atzenroth