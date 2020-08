Prignitz-Tourismus: Mehr Urlauber in der Region

Prignitz

Es war voll auf den Prignitzer Straßen in den Sommerferien, so konnte man es empfinden. Mehr als einmal staute sich etwa an der Elbebrücke bei Wittenberge der Verkehr weit zurück. Und es waren Autokennzeichen zu sehen, die man hier bislang nicht gesehen hatte.

So viele Mittagsgäste wie noch nie

Der Eindruck, dass hier in der Ferienzeit mehr Menschen aus ganz Deutschland unterwegs waren als sonst, scheint auch nicht zu trügen. In Corona-Zeiten hat der Urlaub im eigenen Land Konjunktur, und auch Prignitzer Gastronomen scheinen nach dem anfänglichen Corona-Einbruch davon zu profitieren.

Fragt man stichprobenartig Gastronomen, dann ist das Bild ziemlich eindeutig. Etwa beim italienischen Restaurant „L’Italiano“ in Perleberg. Dessen Betreiber Tino Creszenzo hat vor allem mittags Tagestouristen ausgemacht, „so viele wie noch nie“. Gerade dann sei richtig viel zu tun in dem Restaurant.

Schloss Grube: Sogar Besucher aus Neuseeland

Man kann auch an anderen Stellen nachhören, etwa im Schloss Grube. Hotelchefin Martina Christ konnte hier bislang viele Gäste aus ganz Deutschland begrüßen. Damit nicht genug: Sechs Prozent ihrer Gäste sind sogar international, neben EU-Ländern sind auch Australien und Neuseeland vertreten, was erst recht in diesen Zeiten erstaunt.

Martina Christ ist sogar davon überzeugt, dass dies mehr ist als nur ein coronabedingter Trend: „Ich glaube einfach, dass die Prignitz generell einen Schritt nach vorne gemacht hat“, sagt die Hotelmanagerin. Und die Stimmung der Gäste sei gut, obwohl im Schloss Grube die Corona-Auflagen streng ausgelegt werden. Martina Christ: „Man hat bei ihnen allen nicht den Eindruck, sie müssten jetzt hier Urlaub machen, weil sie nicht auf Kreuzfahrt gehen können.“

Großer Zuwachs an Radtouristen

So ähnlich ist auch die Erfahrung von Ronny Krummsdorf in der Schönhagener Mühle. Das Biohotel mit Restaurant verzeichnet einen großen Zuwachs an Radlertouristen. 40 Prozent „neue“ Radtouristen sind hinzugekommen – in der Regel sehr interessierte Menschen: „Sie stellen auch Fragen zur Region und wollen diese auch kennenlernen“, hat Ronny Krummsdorf erfahren.

Der Trend gilt für die gesamte Region

Mike Laskewitz, Geschäftsführer des Tourismusverbands Prignitz, bestätigt all dies, auch wenn zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine statistischen Daten dazu vorliegen – das wird vermutlich erst in etwa drei Monaten soweit sein. „Aber der Trend ist schon da“, sagt er, und nach seinen Gesprächen auch nicht nur in den touristischen Hotspots der Region an der Elbe, sondern genauso im Raum Pritzwalk.

Zum Beispiel im Café Pannacotta in Pritzwalk, deren Betreiberin Silke Müller nach der Wiedereröffnung sehr zufrieden ist mit dem Geschäft.

Nicht allen Gastronomen geht es gut

Laskewitz freut sich, dass diese Entwicklung in eine Zeit fällt, in der Regionalität sowieso immer wichtiger wird. Die Entwicklung einer eigenen Regionalmarke ist dem Tourismusmanager wichtig. Er sieht an dieser Stelle noch Entwicklungsmöglichkeiten. „Wir selber müssen uns finden und als Region definieren“, sagt er, „und da muss auch jeder mitmachen.“

Mike Laskewitz weiß aber genau, dass längst nicht jeder Gastronom von dem Trend profitiert hat: „Vielen geht es gut, aber es geht nicht allen gut“, sagt er. Manche Gaststätte ist auch verschwunden, so das Schuhmarkteck in Perleberg oder jetzt Fossi’s Kneipe in Pritz­walk. Warum das so ist, darauf gibt es keine einfachen Antworten: Wer zum Beispiel erst neu am Start ist, konnte noch kein Eigenkapital bilden, um die Krise gut überstehen zu können. Bei anderen wiederum wirkte die Corona-Krise wie ein Verstärker schon vorhandener Probleme.

Von Bernd Atzenroth