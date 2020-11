Prignitz: Tourismusbranche stellt sich neu auf

Perleberg

Das Corona-Jahr 2020 war für die Tourismusbranche in der Prignitz verbunden mit einem Wechselbad der Gefühle. Zunächst ging es richtig gut los. „Im Januar und Februar hatten wir zweistellige Wachstumsraten“, berichtet Mike Laskewitz. Der Geschäftsführer des Tourismusverbands Prignitz stellt gerade in den Gremien des Kreistags seinen Jahresbericht vor, am Dienstag zum Beispiel im Wirtschaftsausschuss des Kreistags.

Niveau des Vorjahres wurde erst im August wieder erreicht

Nach dem guten Beginn kam dann der Einbruch. Seit März verhagelte die Corona-Pandemie auch der Tourismusbranche das Jahr. Die Auswirkungen sind unter anderem bei den Gästebesuchen und Übernachtungen deutlich zu erkennen.

„Ein Normalzustand mit dem Niveau des Vorjahres ist im August erst wieder zu erkennen“, betont Laskewitz.Mit Stand vom Juli gab es in diesem Jahr 174 604 Übernachtungen und 65 607 Gäste. Ein Kurvendiagramm zeigt, dass damit die Zahlen von 2019 bei weitem nicht erreicht worden sind.

Ziel: Konkrete Reiseanlässe für die Nebensaison schaffen

Auch die Ganzjahresbilanz wird für 2020 schlechter ausfallen, denn 2019 gab es im ganzen Jahr nach den Angaben von Mike Laskewitz 422 383 Übernachtungen und 189 412 Gäste.

Seit 2016 Geschäftsführer des Tourismusverbands Prignitz: Mike Laskewitz. Quelle: Bernd Atzenroth

Ziel ist es laut Mike Laskewitz jetzt umso mehr, die Saisonverlängerung voranzutreiben. Dahingehend seien konkrete Reiseanlässe für Gäste in der Nebensaison zu schaffen und zielgruppengerecht aufzuarbeiten. „Um weiter konkretere Kenntnisse über die einzelnen Zielgruppen der Reiseregion zu erlangen, wird zukünftig ein schärferes Augenmerk auf das Thema Marktforschung gelegt und darin investiert“, schreibt Laskewitz in seinem Bericht.

„Die gesamte Branche hat sich angepasst“

Müßig ist sicher die Frage, wie denn das Tourismusjahr ohne Corona gelaufen wäre. Sinnvoll ist es aber, sich als Touristiker auf die veränderten Gegebenheiten einzustellen. Das passiert auch gerade, wie Mike Laskewitz erklärt.

„Die gesamte Branche hat sich angepasst“, sagt er, „sie hat die Zeit genutzt, um sich neu aufzustellen.“ Laskewitz ist zum Beispiel überzeugt, dass der Trend zu mehr Campingurlaub oder Ferien im Caravan weitergehen wird. „Diese Formate werden nicht weggehen“, sagt er. Man müsse schauen, für welche touristischen Formate es Unterstützung geben werde.

Anträge für neue Pensionen und Tiny-Houses

Und für die Prignitz hatte der Corona-Sommer auch einen positiven Aspekt: Weil die sonst übliche Auslandsreise vielen Bürgern nicht möglich war, machte mancher Urlaub in Deutschland und damit auch in der Prignitz, der vorher vielleicht nicht auf diese Idee gekommen wäre. Das wiederum führte auch zu vielen Anfragen für die Einrichtung von Pensionen, aber auch Tiny-Houses oder Baumhäuser vor allem entlang der Elbe, wie Uwe Büttner, Geschäftsführer der Wirtschaftsfördergesellschaft Prignitz, zu dem Thema bemerkte.

„Wir wissen, dass es irgendwann einmal vorbei sein wird“, sagt Laskewitz zu den Corona-Beschränkungen, „und wir hoffen, dass auch genug Betriebe durchhalten.“ Die gelte es zu unterstützen.

Branchendialog am 24. November

Mike Laskewitz lädt für Dienstag, 24. November, zum Branchendialog ein – natürlich virtuell, auch die jährliche Mitgliederversammlung konnte wegen Corona nicht stattfinden. „Das ist hauptsächlich an Mitglieder gerichtet“, sagt er, „aber die Veranstaltung ist offen.“ Der Tourismusverband Prignitz sucht dabei auch einen neuen Vorstandsbeisitzer, denn Beisitzerin Marlen Wege tritt zum Jahresende aus dem Vorstand zurück. Es geht aber auch um neue Aufgaben, denen sich der Verband stellt, etwa die Unterstützung der Tour de Prignitz von MAZ und Antenne Brandenburg.

Auch im November ist die Prignitz eine Reise wert: Hier die Elbe bei Sandkrug. Quelle: Bernd Atzenroth

Die Zahl der Mitglieder im Tourismusverband Prignitz ist deutlich auf jetzt 193 gestiegen. Dazu tragen sowohl Privatvermieter als auch gewerbliche Anbieter bei.

Vorsitzender des Verbands ist Oliver Hermann. Seine Stellvertreter sind Bodo Rückschlag und Günter Lutz.

Von Bernd Atzenroth