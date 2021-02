Prignitz: VR-Bank startet E-Sports-Event zum Jubiläum

Perleberg

Darauf würde wohl keiner auf Anhieb kommen: Aus Anlass ihrer 160-Jahr-Feier veranstaltet die Volks- und Raiffeisenbank Prignitz ein regionales E-Sports-Turnier. Gespielt wird Fifa 2021, und bereits am 7. März soll es mit Wettkämpfen in Qualifikationsrunden losgehen, für die man sich unter prignitzer.esport-event.de bereits jetzt schon anmelden kann.

Später folgen K.o-Runden und dann ein großes Finale am 18. September. Ort dafür wird das Gebäude der Pritzwalker Geschäftsstelle sein. Alle Sieger sollen eingeladen werden, es soll eine große Leinwand und Plätze für das Publikum geben.

Ein Turnier für die Prignitzer

„Wenn eine Präsenzveranstaltung nicht möglich ist, führen wir das komplett online zu Ende“, sagt dazu Ronny Löwe, der bei der Volks- und Raiffeisenbank für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich ist.

Löwe betont, dass es wirklich ein Turnier für die Region selbst sein soll. Mitmachen können nicht nur Mitglieder und Kunden der Bank. Teilnehmer müssen mindestens 16 Jahre alt sein. „Wir haben professionelle Kommentatoren aus der E-Sports-Liga dabei“, sagt Löwe.

„Motivation geben in schwieriger Zeit“

Über die Streaming-Plattform Twitch werden die Spiele live übertragen. Vorher wird dazu ein Link verteilt. Unter allen, die mitmachen, wird die Playstation 5 verlost.

Verantwortlich für die Aktion ist Lisa Kiesewalter, Auszubildende im zweiten Lehrjahr. Die Azubis hatten die Idee zu dem Turnier, weil man sie größtenteils online umsetzen kann. „Wir wollten eine Motivation geben in schwieriger Zeit“, erklärt Lisa Kiesewalter.

Gutscheine werden verlost, Bobby-Cars an Kitas verteilt

Es gibt darüber hinaus noch weitere Pläne, auch wenn es in diesem Jahr kein Mitgliederfest wie in früheren Jahren geben wird: Jeden Monat soll ein Gutschein im Wert von 500 Euro verlost werden, der bei regionalen Anbietern eingelöst werden kann. Pro Quartal sind auch Apple-Geräte in der Verlosung. Wie schon vor zehn Jahren, so plant die VR-Bank auch wieder eine Bankzeitung. Für Kindereinrichtungen hat sie nach Angaben von Ronny Löwe 30 weitere Bobby-Cars angeschafft, die spätestens ab Anfang März in de Kitas verteilt werden.

70 solcher Bobby-Cars hatte die Bank schon 2020 Kindereinrichtungen zur Verfügung gestellt.

Auch für Weihnachten 2021 gibt es erste Pläne für eine Familien-Aktion, aber dazu verrieten die Mitglieder des Vorstands noch nichts.

Die Eintragung des Vorschussvereins zu Perleberg in das Genossenschaftsregister im Jahr 1861. Der Verein ist ein Vorläufer der heutigen Volks- und Raiffeisenbank Prignitz. Quelle: Bernd Atzenroth

VR-Bank: Bilanzsumme überschreitet Milliardengrenze

Ebenfalls noch nichts ganz Konkretes sagten Martin Brödder und Ingo Schlender zu ihrer Jahresbilanz. Nur so viel: „Auch 2021 sind wir wieder Nummer Eins aller Volks- und Raiffeisenbanken im Land“, sagt Martin Brödder. Denn in Sachen Kunden- und Volumenzuwachs lag man brandenburgweit im vergangenen Jahr wieder vorne.

„Wir sind die erste Bank in Sachsen-Anhalt und Brandenburg, die die Milliardengrenze bei der Bilanzsumme überschritten hat“, betont Brödder. Das genaue Zahlenwerk soll im März bekannt gegeben werden. Zum Vergleich: Für 2019 hatte die Bilanzsumme noch 925 Millionen Euro betragen.

32 000 Privat- und Geschäftskunden verzeichnet die Bank jetzt – „die Zahl wächst, obwohl wir im Landkreis weniger Menschen sind“. Zudem hat die Bank jetzt 3900 Genossenschaftsmitglieder.

Immer wieder ungewöhnliche Aktionen

Dass die Volks- und Raiffeisenbank gerade in Jubiläumsjahren für ungewöhnliche Aktionen aufgeschlossen ist, kennt man aber auch schon aus früheren Jahren. Vor genau einem Jahrzehnt ließ das Geldinstitut Dampfloks für eine Sternfahrt in Pritzwalk reaktivieren und richtete einen Contest für Nachwuchsbands aus. Fünf Jahre zuvor gab es eine Feier im Hangar des Perleberger Flugplatzes, bei der alles im Zeichens des Fliegens stand.

Es gab auch schon ein Mittelalterfest auf der Plattenburg sowie ein Mitgliederfest mit dem Schlagersänger Bernhard Brink.

Vorläufer der Bank gibt es seit 1861

Die heutige Bank kann ihre Wurzeln auf sechs gewerblich ausgerichtete Bankvereine und viele landwirtschaftliche Spar- und Darlehenskassen zurückführen. Die ältesten Gründer haben sich zwar in Putlitz zusammengefunden, doch findet sich die älteste Eintragung in das Genossenschaftsregister für den Vorschussverein zu Perleberg im Jahr 1861 – der Bezugspunkt für das 160-jährige Bestehen.

Dieses historische Erbe ist auch Martin Brödder und Ingo Schlender wichtig. Nicht ohne Grund haben sie beim Fototermin die beiden Bilder der Begründer der Genossenschaftsidee, Hermann Schulze-Delitzsch und Friedrich Wilhelm Raiffeisen, dabei.

Von Bernd Atzenroth