Prignitz: Vergnüglich-besinnlicher plattdeutscher Gottesdienst in Kletzke

Für die einen ist die plattdeutsche Sprache etwas, das kaum noch in die heutige Zeit passt, für die anderen die Mundart unserer Vorfahren, die unbedingt lebendig bleiben muss. Zu letzteren gehörten diejenigen, die sich am Samstagnachmittag in der Kletzker Kirche versammelten, um dem dortigen vierten plattdeutschen Gottesdienst zuzuhören – und ihn zu gestalten.

Am Anfang gelang Pfarrer Uwe Czubatynski erst einmal ein äußerst zeitgemäßer Scherz, der bei den mehr als 30 Gästen für ein fröhliches Lachen sorgte. Ein längliches Tuch zeigend erklärte der Geistliche: „Ji weten joa all, wat dat is. Ein Mundschutz. Öwer up Platt het dat Schnutendoach!“

„Ut de Ollen Testament“

Was dann an Psalmen, Gebeten, Fürbitten und Liedern folgte und gesprochen und gesungen wurde, war ausnahmslos niederdeutsch. Als Predigt beschrieb der Geistliche dann einen Spaziergang von Quitzöbel zur Elbe unter dem Aspekt des 23. Psalmes „ut de Ollen Testament“ – und das alles im besten Prignitzer Platt.

„Denn disse Psalm käm mi immer inne Sinn, wenn ik den Wannerweech tom Diek langgoahn bin, woto man ene Viertelstunn brukt“. Und dazu bekannte der Theologe aus vollem Herzen, wie man es im Hochdeutschen besser gar nicht ausdrücken kann: „Mit ens steihst du denn up den Diek; de Wischen blöhen, de Vögel fleuten un de Schoap fräten sik satt – da kannst du dien Sorgen wiet hinter di loaten“.

Plattdeutsche Gottesdienste sei 1996

Dass der gebürtige und „hochdeutsch“ aufgewachsene Perleberger sich so für den Erhalt des Prignitzer Platt engagiert, ist in erster Linie seiner Ehefrau Cordula zu verdanken, die in Quitzöbel mit ihrer heimatlichen Mundart aufgewachsen ist. „Wir sind ja hier in der Klezker Kirche, wo etliche Mitglieder der Familie von Quitzow bestattet sind – die werden ja mit ihren Bauern wohl nur Platt gesprochen haben“, meinte der Pfarrer, der seit 1996 in Quitzöbel plattdeutsche Gottesdienste durchführt. „Das ist unsere Tradition, und die wollen wir erhalten – so gibt es das morgen auch in Quitzöbel wieder“.

Und beim Kletzker Gottesdienst gab es ja noch die Lektorinnen, die die Liebe zur Sprache der Vorfahren eint, obwohl sie verschiedenste Hintergründe mitbringen: Margarete Wolf aus Quitzöbel etwa, deren aus Oberfranken stammende Mutter bis zu ihrem Tod dem Bayerischen treu blieb, die aber durch ihren Vater und Großvater das hiesige Plattdeutsch erfuhr. Oder Andrea von Bezouwen, der man die „Ausländerin“ anhört. Die gebürtige Hamburgerin fühlt sich in der Region Kletzke seit einigen Jahren „pudelwohl“, engagiert sich im kirchlichen Bereich als Synodale und übt sich dazu auch gern im Prignitzer Platt.

Plattdeutsche Schwänke an der Kaffeetafel

Die Kletzkerin Christine Streese dagegen stammt aus der Nähe von Güstrow und erlernte durch ihren Vater reinstes Mecklenburger Platt. „Daher ist die Prignitzer Mundart für mich nicht ganz einfach. Aber das ist die Sprache unserer Vorfahren und muss unbedingt weiter erhalten werden, auch wenn es nur noch ganz wenige Menschen sprechen und verstehen“. Und dann gab die Gemeindekirchenratsvorsitzende den Gästen noch einen Spruch mit auf den Weg, bei dem es völlig egal ist, ob er auf Hamburgisch, Mecklenburgisch oder Prignitzerisch gesprochen wird: „Kort is dat Läben, lang is de Doot, blot nich ärgern, Lachen tut goot!“

Und gelacht wurde dann ausgiebig - bei der Kaffeetafel im einstigen Pfarrhaus, wo es mit lustigen plattdeutschen Schwänken weiterging.

