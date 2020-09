Perleberg

Der 10. September 2020 ist ein besonderer Tag. Pünktlich um 11 Uhr wird es erstmals seit der Wiedervereinigung ein bundesweiter Probealarm mit allen vorhandenen Warnmöglichkeiten, wie Radio, Fernsehen, sozialen Medien, der Warn-App NINA, Sirenen sowie auch digitalen Werbetafeln durchgeführt.

Sirenen wurden in den 90er Jahren abgebaut

Jede Stadt und noch so kleines Dorf in der Prignitz und im Kreis Ostprignitz-Ruppin wird Teil dieser deutschlandweiten Aktion sein, sofern dort noch so eine Warneinrichtung existiert.

Der Landkreis Prignitz beispielsweise kann auf ein relativ flächendeckendes Netz von Sirenen bauen, heißt es von Frank Stubenrauch, der für die Öffentlichkeits- und Pressearbeit beim Landkreis Prignitz zuständig ist.

Aktuell sind dort 159 Sirenen in den Prignitzer Städten und Dörfern installiert, so Frank Stubenrauch. Jedoch sind nicht in allen Ortschaften Sirenen vorhanden. Die Gründe dafür sind verschiedener Natur: Nicht selten betrifft es die Orte, die keine eigenständige Feuerwehr mehr besitzen. Fehlen die freiwilligen Helfer, kann auch keiner mit der Technik zum Einsatz fahren. Folglich wird dort niemand mehr alarmiert.

Wie von Volker Lehmann, dem stellvertreten Kreisbrandmeister, zu erfahren ist, wurde bereits in den 90er Jahren damit begonnen, Sirenen im Landkreis abzubauen. „Das ist eine Sache, die nicht der Landkreis entscheiden hatte, sondern das Land“, sagt er.

Feuerwehr wird heute moderner alarmiert

„Früher wurde die Feuerwehr nur mittels Sirene alarmiert“, so Volker Lehmann, „heute haben wir aber andere Möglichkeiten.“ So wurden zum Beispiel an Standorten, an denen nur wenige Brandschützer oder sogar keine mehr vorhanden waren, Sirenen entfernt. Zum Beispiel in Mesendorf (Stadt Pritzwalk) steht heute nur noch eine. Vor vielen Jahren waren es aber zwei.

Heute besitzen fast jeder Feuerwehrmann und Feuerwehrfrau, die im aktiven Dienst tätig sind, einen sogenannten Rufmelder, der die Brandbekämpfer im Ernstfall informiert. Viele Feuerwehren nutzen zudem die Alarmierung per SMS. Ebenso werden Medien wie Radio oder Fernsehen für die Warnung der Bevölkerung genutzt, sofern nötig ist.

In Wittenberge wurde die Serine genutzt

Als Beispiel ist hier die Bombenentschärfung in Wittenberge im Jahr 2018 zu nennen. Dort wurden die Sirenen intensiv genutzt, um die Bevölkerung zu warnen. Am Ende, als Weltkriegsbombe entschärft war und keine Gefahr mehr bestand, ertönten die örtlichen Sirenen für die Anwohner.

Bombenentschärfung Rehwischdeich in Wittenberge Quelle: Andreas König

Am Warntag werden sie elektronisch gesteuert und durch die Leitstelle in Potsdam ausgelöst. Das Signal zur Warnung wird um 11 Uhr mittels eines einminütigen, auf- und abschwellenden Heultons erklingen.

Das ist das Signal, um über Radio, Fernsehen, Apps und dergleichen auf Durchsagen zu achten. Zur Entwarnung um 11.20 Uhr gibt es einen durchgehenden einminütigen Heulton. Damit ist die Warnung beendet, es besteht keine Gefahr mehr.

Warntag soll Bevölkerung wieder sensibilisieren

Der bundesweite Warntag soll dazu beitragen, die Akzeptanz und das Wissen um die Warnung der Bevölkerung in Notlagen zu erhöhen und damit deren Selbstschutzfertigkeiten zu stärken. Die Wichtigkeit und Aktualität des Themas Warnung zeigt sich auch im Zusammenhang mit Einsätzen der Feuerwehren des Landkreises wie bei Bombenentschärfungen, bei Unwettern und Waldbränden. Bei Großschadenslagen wird auch weiterhin die Serine erklingen.

Um die Bevölkerung zu informieren und zu warnen nutzen Bund, Länder und Kommunen die verfügbaren Kommunikationskanäle. So stellen sie beispielsweise das über das vom BBK ( Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe) betriebene modulare Warnsystem und über die Warn-App NINA Warnungen und Informationen der zuständigen Behörden, wie der Gesundheitsministerien des Bundes und der Länder, bereit.

Bei Unwetter ertönt die Serine ebenfalls. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Bund und Länder bereiten den bundesweiten Warntag in Abstimmung mit kommunalen Vertretern gemeinsam vor. Zuständig sind auf Bundesebene das BBK, auf der Ebene der Länder die jeweiligen Innenministerien und auf der Ebene der Kommunen in der Regel die für den Katastrophenschutz zuständigen Behörden.

Von Julia Redepenning