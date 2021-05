Prignitz: Was an Himmelfahrt geht – und was nicht

Pritzwalk

Was geht in der Prignitz an Himmelfahrt anno 2021? Die Antwort ist recht einfach: ziemlich wenig, weil die Bundesnotbremse am Donnerstag auf jeden Fall noch nicht gelockert werden kann. Das geht erst, wenn die Inzidenzzahl für den Landkreis an fünf Werktagen in Folge unter der Marke von 100 liegt. Es sind bis zum Feiertag aber höchstens vier Werktage möglich.

Damit gelten an diesem traditionellen Ausflugstag nach wie vor die mit der Notbremse verbundenen Einschränkungen. Und das heißt, wie es in der Eindämmungsverordnung formuliert ist: Der Betrieb von Gastronomie-Betrieben und Kantinen wird untersagt, von wenigen Ausnahmen abgesehen, die aber bis auf eine für den Himmelfahrtstag keine Rolle spielen: dem Abverkauf zum Mitnehmen und Lieferdienste.

„Wir sind ja auch noch nicht einmal geimpft“

Aber wie gehen die Gastwirte damit um? Ein klassisches Ausflugslokal gerade an Himmelfahrt ist die Kegelhenne in Sarnow (Stadt Pritzwalk). Deren Betreiberin Sabine Jagelitz sagt ganz klar: Hier wird gar nichts laufen. „Wir sind ja auch noch nicht einmal geimpft“, sagt sie, und diese Sicherheit möchte sie schon haben.

Wie alle Gaststätten-Betreiber wartet auch sie auf neue Äußerung von Seiten der Regierung. „Im Moment sieht es ja so aus, als könnte vor Pfingsten was gehen“, sagt sie. Aber das sei ja auch abhängig von der aktuellen Entwicklung. Sie wünscht sich aber, wenn denn nun eine Öffnungs-Entscheidung fällt, etwas Vorlauf. Schließlich ist einiges vorzubereiten, bevor es wieder losgehen kann, etwa der ganze Einkauf. „Man muss ja sehen, wie die Vorschriften sind oder ob vor dem Einlass Tests stattfinden müssen“, ergänzt sie.

Außer-Haus-Verkauf ist möglich und wird auch angeboten

Im Café Jaap in Lütkenwisch gibt es immerhin Außer-Haus-Verkauf, wie auch in einigen anderen Einrichtungen entlang des Elberadwegs. „Wir machen alles am Fenster“, sagt Betreiber Robert Jaap, „man kann sich einen Kaffee, ein Stück Kuchen oder auch ein Eis kaufen. Möglich wird das wahrscheinlich ab 11 Uhr sein, je nachdem, was los ist. „Vom Wetter her soll es ja nicht so doll werden“, sagt er.

An der Neuen Mühle in Perleberg bekommt man am Himmelfahrtstag Gegrilltes im Außer-Haus-Verkauf. „Wir bauen uns so einen kleinen Tresen auf“, sagt Betreiberin Mandy Glaser. Und da werde man alles coronagerecht mit dem nötigen Abstand regeln können. Von 10 bis 17 Uhr gibt es diesen Service. „Es kamen viele Nachfragen“, sagt Mandy Glaser. Zuerst habe man nicht grillen wollen, doch aufgrund dieser Nachfragen habe man sich umentschieden.

Polizei baut auf die Erfahrung von der ersten Corona-Himmelfahrt

Außer-Haus-Verkauf heißt aber auch: Die Gäste müssen sofort weitergehen und dürfen nicht an der Gaststätte verweilen. Denn Außengastronomie ist nach wie vor nicht erlaubt, Veranstaltungen sind es schon gar nicht. Dem Tag gemäß wird die Polizei wie gewohnt an Himmelfahrt mehr Kollegen im Einsatz haben, wie Ariane Feierbach von Polizeidirektion Nord auf MAZ-Nachfrage bestätigte.

Man wolle jederzeit einsatzfähig und für den Fall gerüstet sein, dass die Leute sich nicht an die Bestimmungen halten, betont Ariane Feierbach. Denn in der Regel gilt auch weiter: Es darf sich höchstens ein Haushalt mit einer weiteren Person treffen, einschließlich der zum Haushalt gehörenden Kinder bis 14 Jahre.

Die Polizei kann sich bei ihrem Handeln auch schon auf die Vorjahreserfahrung berufen. „Wir haben schon einen Herrentag in Corona-Zeiten hinter uns“, erklärt Ariane Feierbach, die ansonsten auf die Zuständigkeit der Gesundheitsämter verweist.

Von Bernd Atzenroth