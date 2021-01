Prignitz: Wintereinbruch in der Nacht zu Montag

Perleberg/Pritzwalk

Es war ein nach den vergangenen Wintern recht ungewöhnliches Bild: Am Montagmorgen war die Prignitz komplett verschneit. Nach einem schönen, wenn auch klirrend kalten Sonntag hatte in der Nacht zum Montag der Schneefall eingesetzt.

Räumdienste stehen mit dem Wetterdienst in Kontakt

In der Prignitz haben dann die Räumdienste immer besonders viel zu tun. Das liegt allein an der schieren Größe des Straßennetzes. So haben die Straßenmeistereien in Pritzwalk und Perleberg im Auftrag des Landesbetriebs Straßen 600 Straßenkilometer an Bundes- und Landesstraßen im Landkreis Prignitz zu bewirtschaften.

Verschneit war es bei der Fahrt B103 zwischen Kyritz und Pritzwalk am Montagmorgen. Quelle: Julia Redepenning

Wie Steffen Streu, Pressesprecher des Landesbetriebs Straßenwesen erklärte, war man im Raum Perleberg mit sechs und im Raum Pritzwalk mit sieben Räumfahrzeugen im Einsatz, und das seit 3 Uhr nachts. „Wir stehen mit dem Deutschen Wetterdienst in Kontakt“, erklärte Streu. So wussten die Kollegen rechtzeitig genau Bescheid, wann der Schneefall losgehen sollte. Um 3.30 Uhr setzte er ein. Zu diesem Zeitpunkt war aber die Räumflotte schon unterwegs und konnte so einen guten Teil der Straßen abstreuen, bevor er überhaupt oder komplett schneebedeckt war.

Mit Sole-Sprühern auf 323 Kilometern Kreisstraße unterwegs

323 Straßenkilometer zu räumen hatte auch die Kreisstraßenmeisterei Prignitz. 323 Kilometer beträgt nämlich exakt die Gesamtlänge der Prignitzer Kreisstraßen. „Wir sind mit drei Fahrzeugen unterwegs und decken damit den ganzen Landkreis ab“, erklärte dazu der Leiter der Kreisstraßenmeisterei, Michael Becker. Die Kräfte der Kreisstraßenmeisterei kümmern ausschließlich um Kreisstraßen inklusive deren Ortsdurchfahrten, letzteres im Auftrag der Kommunen.

Winterliche Straßenverhältnisse herrschten am Morgen auch in Perlebergs Wittenberger Straße. Quelle: Bernd Atzenroth

„Wir waren mit Sole-Sprühern unterwegs“, erklärt Becker weiter. Besondere Vorkommnisse habe es dabei bislang nicht gegeben. Am Nachmittag stand noch einmal eine Nachkontrolle an, zumal die Gefahr von weiterem Schneefall oder aber sogar Blitzeis bestand.

Mehr Winter als im Vorjahr – aber die Temperaturen steigen wieder an

Die Kreisstraßenmeisterei zeigte sich gut gerüstet, auch wenn Schnee in der jüngeren Vergangenheit die Ausnahme war. „Im direkten Vergleich mit dem Winter 2019/2020 ist es deutlich mehr. Damals hatten wir wirklich nur sehr wenige Einsätze“, erinnert sich Becker.

Blick in die verschneite Wollweberstraße in Perleberg. Quelle: Bernd Atzenroth

In den nächsten Tagen dürften weitere Einsätze des Winterdienstes aber höchst unwahrscheinlich sein. „Die Temperaturen steigen bis zum Donnerstag wieder an“, weiß Michael Becker – auch wenn es in der Prignitz wohl nicht ganz die für Teile des Bundesgebiets prognostizierten 13 Grad werden sollen.

Viele Autofahrer sind zu schnell unterwegs

Eine Beobachtung aber machen Winterdienstler nach Angaben von Steffen Streu immer wieder: „Autofahrer unterschätzen die winterlichen Straßenverhältnisse und fahren zu schnell.“ So überholen sie oft die langsam fahrenden Winterdienstfahrzeuge. „Dabei passieren immer wieder Unfälle“, warnt Steffen Streu. Er rät daher Autofahrern dringend zur Vorsicht: „Selbst wenn gestreut ist, kann es immer noch einmal glatt sein.“ Und es gebe Stellen, wo es überfriere.

Bis zum Nachmittag keine Glätte-Unfälle

Ganz offensichtlich waren die Prignitzer Autofahrer in der Nacht zu Montag und am Montagmorgen doch sehr vorsichtig. Denn laut Dörte Röhrs, Sprecherin der Polizeidirektion Nord in Neuruppin, hatte es auf den Straßen im Landkreis Prignitz bis zum Nachmittag keinen einzigen Unfall aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse gegeben.

Da hatte schon Regen und Tauwetter eingesetzt – von der weißen Pracht blieb zunächst nichts über.

Von Bernd Atzenroth