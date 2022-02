Wittenberge

Bahnreisende müssen wieder Durchhaltevermögen beweisen. Nach einem Brand in einem Kabelschacht zwischen Friesack und Vietznitz (Havelland) an der ICE-Bahnstrecke Berlin - Wittenberge ist die direkte Route in Richtung Hamburg vorübergehend gesperrt (die MAZ berichtete). Der Brand hat auch Einfluss auf das Mobilfunknetz genommen: Tausende Vodafon-Kunden sind von einer Störung des Netzes betroffen.

Störung Vodafone-Netzt in der Prignitz

Als Ursache für den schlechten Handyempfang nennt der Vodafone-Konzern den Kabelbrand auf der Bahnstrecke Berlin - Hamburg. „Insgesamt können bis zu 11 600 Mobilfunkkunden das Netz aktuell nicht nutzen“, erklärte ein Vodafone-Sprecher. Bei dem Brand wurde laut Vodafone auch eine Zufuhrstrecke für den Mobilfunk zerstört. Der Dienstleister DBKom, ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn, habe bereits mit den Reparaturarbeiten begonnen. Wie lange die Mobilfunkstörung anhalten wird, ist im Moment unklar.

Feuer an der ICE-Strecke bei Friesack legt den Bahnverkehr noch bis voraussichtlich Mittwoch lahm. Quelle: Feuerwehr Friesack

Bei der Deutschen Bahn hingegen rechnet man noch bis Mittwoch mit Zugausfällen und Zugverspätungen. Aktuell werden sämtliche Zugfahrten umgeleitet oder entfallen komplett. Auch der Streckenabschnitt Berlin - Wittenberge ist von der Störung betroffen. ICE-Züge und auch die Linie RE2 verkehren nicht. Die Reparatur wird einige Tage in Anspruch nehmen.

Zugausfälle in der Prignitz wegen Brand bei Friesack

Wie ein Sprecher der Bahn am Montag mitteilte, könnte die Strecke ab Donnerstagmorgen wieder befahrbar sein – wenn die Arbeiten planmäßig verlaufen. Das bedeutet aber auch, dass Bahnreisende in Richtung Berlin oder in Richtung Wittenberge mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen müssen.

Einer Mitteilung der Deutschen Bahn war am Montag zu entnehmen, dass zwischen Nauen (Havelland) und Wittenberge aktuell keine keine Züge verkehren. Die Odeg (RE2) hat einen Schienenersatzverkehr eingerichtet. Zwischen Berlin Hauptbahnhof und Nauen fährt der RE2 planmäßig. Zwischen Nauen und Flughafen BER fährt die Regionalbahn 14 und von Nauen zum Südkreuz (Berlin) fährt die RB 10.

Wer von Wittenberge aus in Richtung Berlin fahren möchte oder umgekehrt, muss in den nächsten Tagen mit dem Bus vorliebnehmen – zwischen Nauen und Wittenberge ist ein Ersatzverkehr eingerichtet. Die Züge im Fernverkehr der Deutschen Bahn zwischen Hamburg und Berlin müssen umgeleitet werden. Es kommt zu Zugausfällen.

Linie RE6 fährt nach Plan von und nach Wittenberge

In Wittenberge ist davon die ICE-Linie Kiel/Hamburg - Berlin - Halle(Saale)/Leipzig - Erfurt - München betroffen. Die Züge werden umgeleitet. Die Halte Büchen, Ludwigslust und Wittenberge entfallen ersatzlos. Zudem müssen Reisende mit Verspätungen von bis zu 60 Minuten rechnen, heißt es auf der Internetseite der Deutschen Bahn.

Lesen Sie auch Eisenbahnbrücke bei Wittenberge gesperrt: Ersatzverkehr für mehrere Wochen

Alternativ können Bahnreisende auf die Linie RE6 ausweichen. Die Züge verkehren zwischen Wittenberge und Berlin Gesundbrunnen. und sind nicht von der Störung betroffen. Alle weiteren Information sowie alle aktuellen Fahrpläne gibt es auf der Internetseite der Deutschen Bahn zum Nachlesen.

Am Samstag konnte noch keine genaue Ursache für den Brand zwischen Friesack und Vietznitz benannt werden. Gesprochen wurde von einem technischen Versagen. Laut Brandenburger Landeskriminalamt gab es keine Hinweise auf Sabotage oder Brandstiftung.

Von Julia Redepenning