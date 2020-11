Prignitz: Zwei neue Corona-Fälle am Dienstag

Perleberg

Zwei weitere Bürger des Landkreises Prignitz sind jetzt mit dem Corona-Virus infiziert. Das geht aus den Informationen hervor, die der Landkreis täglich zum Pandemie-Geschehen in der Region herausgibt.

Im Vergleich zur Vortagsmeldung verzeichnet der Landkreis Prignitz zwei laborbestätigte Fälle mehr. Aktuell sind im Landkreis 100 Personen positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden, drei Personen sind mittlerweile verstorben.

Region ist weiter ein Risikogebiet

Seit Ausbruch der Corona-Krise registrierte das Prignitzer Gesundheitsamt damit 240 Fälle. Davon gelten 137 als genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis Prignitz aktuell bei 60,40 Neu-Infizierten auf 100 000 Einwohner. Damit gilt die Region weiter als Risikogebiet, auch wenn die Inzidenzzahl niedriger lag als in den vergangenen Tagen.

Um wieder kein Risikogebiet mehr zu sein, müsste der Inzidenzwert an sieben aufeinanderfolgenden Tagen unter 50 liegen. Davon ist man aber noch ein Stück weit entfernt.

Kaum Veränderungen in den einzelnen Kommunen

Acht Personen gelten jetzt aber auch zusätzlich als genesen. Das erklärt, dass in den drei großen Städten die Zahlen der aktuell Infizierten geringer ausfallen als am Vortag. Perleberg verzeichnet jetzt 27 Fälle gegenüber 31 am Vortag, in Wittenberge sinken die Zahlen von 26 auf 23, während in Pritzwalk mit zwölf Fällen einer weniger gemeldet wird als am Vortag.

Erneut einen Fall mehr meldet die Gemeinde Gumtow mit jetzt 15, und auch in der Gemeinde Plattenburg ist ein Fall hinzugekommen – es sind dort jetzt drei. In den anderen Kommunen aber blieben die Zahlen unverändert.

Landkreis informiert auf Facebook jetzt auch per Video

Demnach gibt es im Amt Bad Wilsnack-Weisen acht Fälle, im Amt Meyenburg vier, im Amt Lenzen-Elbtalaue und in der Gemeinde Karstädt jeweils drei, im Amt Putlitz-Berge zwei und wie in den Vortagen in der Gemeinde Groß Pankow gar keinen Fall.

In seinem Facebook-Auftritt informiert der Landkreis Prignitz jetzt auch per Video über die aktuelle Corona-Lage. Am Montag ging es dabei um die Lage rund um das Oberstufenzentrum in Wittenberge. Demnach befinden sich dort nach wie vor neun Schüler und vier Lehrkräfte der Klasse 9 zweiter Bildungsweg in Quarantäne, genauso wie 26 Schüler und sieben Lehrkräfte der Klasse 9 Industriemechaniker.

Weiter Quarantäne für Klasse 5 in Demerthin

Ebenso bleibt die Quarantäne in der Grundschule Demerthin (Gemeinde Gumtow) bis 13. November aufrechterhalten. Dazu hatte sich das Gesundheitsamt entschieden, auch wenn alle Kinder der Klasse 5 negativ getestet worden sind.

In einem weiteren Video gibt es seit Dienstag detaillierte Infos zur Überbrückungshilfe.

