Prignitz: Zweifel an Aussagekraft der Inzidenzzahl

Perleberg

Ist die Inzidenzzahl ausreichend aussagekräftig, um das Corona-Infektionsgeschehen in der Prignitz richtig abzubilden? Danuta Schönhardt, Geschäftsbereichsleiterin in der Prignitzer Kreisverwaltung, hat daran durchaus Zweifel. Sie sei nicht überzeugt, dass die Inzidenz der geeignete Maßstab sei. Grund: „Allein die Tatsache, dass in einem Pflegeheim 100 Bewohner positiv getestet würden, besagt, dass die Inzidenz sehr schnell über 100 steigt.“

30 neue Corona-Fälle und weitere fünf Tote am Freitag gemeldet

Eine Inzidenz von 100 ist im Landkreis Prignitz bereits erreicht, wenn innerhalb von sieben Tagen 76 Menschen positiv getestet werden. Mit Stand vom Freitag liegt die Inzidenzzahl für den Kreis bei 221,91 – in den vergangenen sieben Tagen sind 169 neue Fälle gemeldet worden.

Allein am Freitag sind nach Angaben von Amtsärztin Dagmar Schönhardt weitere 30 hinzugekommen. Fünf weitere Menschen sind an oder mit Covid-19 gestorben. Die Gesamtzahl der Gestorbenen im Landkreis liegt damit bei 88. In der Statistik ist kein weiterer Genesener hinzugekommen. Die Krankheit überwunden haben somit landkreisweit 1342 Personen.

Bereits 9000 Prignitzer auf Corona getestet

Die hohen Fallzahlen in der Prignitz liegen nach Danuta Schönhardts Angaben auch darin begründet, dass hier jede Kontaktperson getestet werde, was nicht in jedem Landkreis so sei. 9000 Corona-Tests hat alleine das Gesundheitsamt bisher durchführen lassen. Hinzu kommen noch die Tests der Hausärzte. Danuta Schönhardt sagt: „Wer viel testet, hat viele Ergebnisse.“

Im Kreiskrankenhaus Prignitz in Perleberg werden derzeit 42 Covid-19-Patienten stationär behandelt, einer davon liegt auf der Intensivstation, muss aber nicht beatmet werden. Im KMG-Klinikum Pritzwalk werden sechs Corona-Patienten stationär behandelt, drei davon auf der Intensivstation – einer wird beatmet.

33 positive Corona-Tests im Willi-Kupas-Haus im Wittenberge

Laut Dagmar Schönhardt befinden sich derzeit 1060 Menschen im Landkreis in Quarantäne. Kontrolliert wird deren Einhaltung telefonisch per Abfrage des Symptomtagebuchs. Ein Vor-Ort-Überprüfung sei nicht machbar, Danuta Schönhardt hält sie auch nicht für sinnvoll.

Ein neuer Infektionsschwerpunkt hat sich im evangelischen Seniorenzentrum Willi Kupas in Wittenberge aufgetan. Aufgeteilt auf zwei Wohnbereiche gebe es dort eine Häufung von Ergebnissen. 91 Tests seien durchgeführt worden. Davon seien 33 positiv ausgefallen. Nach positiven Schnelltests bei Mitarbeitern wie Bewohnern hatte man sich entschieden, alle zu testen.

Im stark betroffenen Christophorus-Seniorenzentrum Pritz­walk hat es aber keine neuen Fälle mehr gegeben. Angesichts dessen, dass die erste Impfrunde in allen stationären Pflegeheimen im Kreis bald endet und die zweite kommende Woche beginnt, hofft Danuta Schönhardt, dass die Inzidenz dauerhaft unter 300 bleiben wird und damit zusätzliche Maßnahmen – etwa eine erneute Schließung der Kitas – nicht nötig werden.

Von Bernd Atzenroth