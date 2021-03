Prignitz besitzt Deutschlands beliebtesten Radfernweg 2021

Perleberg

Touristen können wegen der geltenden Corona-Schutzverordnungen noch nicht in der Prignitz übernachten. Doch Tagesausflüge sind möglich und laut Radreiseanalyse des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) besonders beliebt bei Fahrradfahrern. Und gerade für Radfahrer gibt es in der Region viel zu erleben. Ab April soll die beliebte Lenzerwische-Tour wieder als geführte Fahrradtour angeboten werden.

Elberadweg ist Deutschland beliebtester Radweg 2021

Der Elberadweg ist laut ADFC-Radreiseanalyse 2021 Deutschlands beliebtester Radfernweg. Ein besonders schöner Abschnitt der Route geht durch die ursprüngliche Natur im Radlerparadies Prignitz. Die Lenzerwische-Tour führt als 27 Kilometer langer Rundweg ein Stück über den Elberadweg und rings um Lenzen durch die Prignitz. Von April bis September bieten Naturexperten die Strecke jeden zweiten Samstag im Monat sogar als geführte Radtour an.

Mike Laskewitz, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Prignitz, ist optimistisch: „Ab 22. März soll bei entsprechenden Inzidenzzahlen die Außengastronomie wieder öffnen, und wir hoffen, dass nach Ostern auch wieder Übernachtungen für touristische Zwecke möglich sind.“ Bis dahin lohne sich ein kurzer Tagesausflug im Radparadies zum Vorfühlen beziehungsweise Anradeln für längere Aufenthalte, so Laskewitz.

Knotenpunktwegweisung sorgt für gute Orientierung

Wer den Abstecher vom Elbradweg ins „Elbdeichhinterland“ wagt, muss nicht fürchten, sich zu verradeln: Das „Radlerparadies zwischen Elbe und Müritz“ lockt auf über 1100 Streckenkilometern mit zahlreichen flachen, sehr gut ausgebauten Fahrradwegen und der mehrfach ausgezeichneten Knotenpunktwegweisern, dem sogenannten Radeln nach Zahlen. Anhand der rund 130 nummerierten Knotenpunkte sei es kinderleicht, sich zu orientieren. Den Kreuzungen mindestens dreier Fahrradwege ist dabei jeweils ein Knotenpunkt mit Nummer zugeordnet.

Die Nummer ist gut sichtbar oben auf dem Wegweiser angebracht – zusammen mit Kartenausschnitten und Hinweisen auf Sehenswürdigkeiten und Anbieter in der Umgebung. Das Spektrum reicht dabei von Fahrradwerkstätten über Touristinformationen und Museen bis hin zu Übernachtungs- und Einkehrmöglichkeiten. „Egal ob oben auf dem Deich mit Panoramablick auf die Elbe oder bei der Fahrt durch die weite, flache Ebene und lauschige Waldgebiete: Dank der Knotenpunkte bleibt der Blick der Radler frei für die einzigartige Natur der Prignitz“, so der Tourismuschef.

Mit dem Plus-Bus zum Radweg

Die entspannte Anreise ins idyllische Lenzen bietet vom Bahnhof Wittenberge der Plus-Bus 944 „Prignitzer Elbtalaue“ montags bis freitags von 5 bis 19 Uhr im Stundentakt sowie samstags und sonntags im Zweistundentakt von 7 bis 20 Uhr. Von Ostern bis Oktober kann man in dem Bus bis zu fünf Fahrräder mitnehmen. Die geführten Lenzerwische-Touren sind so getaktet, dass der Gast direkt nach seiner Anreise an der Tour teilnehmen kann.

Durch den Zubringer zur Fähre Lenzen bestehen zusätzliche Verbindungen nach Niedersachsen. Viele Radler nutzen inzwischen unterwegs Smartphone-Apps. Die Prignitz hat ihre Tourentipps in der App „outdooractive“ eingestellt, die laut ADFC-Radanalyse zu den fünf beliebtesten Apps gehört. Dort können sich Radler direkt über die Lenzerwische-Tour navigieren lassen. Zudem gibt es die Tourenbeschreibung und GPS-Daten zum Download auf www.dieprignitz.de/lenzerwischetour.

