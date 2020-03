Landkreis startet Aufruf für Schutzkleidung – drei neue Corona-Fälle

Prignitz

Jetzt sind Unternehmen in der Prignitz gefragt. Die Kreisverwaltung startete am Donnerstag auf Facebook einen Aufruf, Schutzmasken Gummihandschuhe, Desinfektionsmittel und Ähnliches zu spenden. Sie würden dringend für die Corona-Teststelle in der Perleberger Rolandhalle, dem Kreiskrankenhaus und sonstigen medizinischen Einrichtungen benötigt. „Wir können uns nicht auf Versprechen des Bundes und des Landes verlassen“, so Marcus Bethmann Leiter des Führungsstabes Covid 19 im Landkreis Prignitz.

Unternehmen bieten Hilfe an

Die Firma IOI Oleo und die Destillations GmbH in Wittenberge zum Beispiel konnten Grundstoffe zur Verfügung stellen, die in der Perleberger Krankenhaus-Apotheke für die Herstellung von Desinfektionsmitteln benötigt werden. „Jede Reserve ist wichtig, um Brennpunkte ausgleichen zu können“, erklärt Bethmann.

Bitte 🙏 ganz oft teilen! Dankeschön! 👉BITTE BEACHTET NOCH EINMAL IN DIESEM ZUSAMMENHANG: Wir benötigen im ersten Step... Gepostet von Landkreis Prignitz am Freitag, 27. März 2020

Ebenso bot die Firma Dr. Otto in Wittenberge ihre Hilfe an. Das Unternehmen ist die in der Lage, zusätzlich Desinfektionsmittel herzustellen. Wenn auch andere Firmen die Möglichkeit sehen, bei der Beschaffung wichtiger Materialien zu helfen, können sie sich beim Führungsstab in Perleberg ab Montag, 8 Uhr, unter 03876/71 39 01 melden.

Infektionen und Verdachtsfälle stiegen an

Unterdessen kamen am Freitag drei weitere Corona-Infektionen in der Prignitz hinzu. Mit Stand von Freitag, 15 Uhr, gibt es insgesamt neun bestätigte Fälle. Die Zahl der Verdachtsfälle stieg auf 69 an. Die Corona-Teststrecke an der Rolandhalle in Perleberg wurde am Freitag von 27 Patienten frequentiert.

Die fünf ehrenamtlichen Sanitäter des Deutschen Roten Kreuzes loben in diesem Zusammenhang die sehr freundliche Kooperation mit den Bürgern, die den Weisungen unkompliziert folgen. Die stationäre Abstrichstelle wird nach einer Überweisung des Hausarztes von Personen aller Altersgruppen – der Jüngste war fünf Jahre alt – aus dem ganzen Landkreis genutzt.

Einschränkungen bei Terminen

Zum Schutz der Mitarbeiter und zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit hat die Kreisverwaltung noch weitere Vorsichtsmaßnahmen veranlasst, um den persönlichen Kontakt mit den Bürgern so weit wie möglich einzuschränken, wie der Landkreis in einer Mitteilung informiert. Grundsätzlich wird die Verwaltung weiterhin alle Anliegen bearbeiten, vordergründig per Telefon, per Post oder über Mail.

Sollte ein persönliches Gespräch unumgänglich sein, werde ein Termin vereinbart. Dazu werden die Personen dann direkt an der Außentür des jeweiligen Gebäudes der Verwaltung abgeholt. Ein öffentliches Passieren der Gebäude wird damit auf ein Mindestmaß reduziert.

Verzögerungen beim Sperrmüll möglich

Die Leistungen der kommunalen Abfallwirtschaft werden im Landkreis Prignitz auch unter den Begleitumständen der Corona-Pandemie bislang ohne Einschränkungen ausgeführt, heißt es in der Mitteilung des Landkreises weiter. Allerdings werden ab Montag keine Anträge mehr auf eine Sperrmüllentsorgung im Express-Service, nach dem eine gebührenpflichtige Abholung innerhalb von fünf Tagen möglich ist, bearbeitet und das bis voraussichtlich zum Ende des kommenden Monats. Beim Abholen von Sperrmüll, elektrischen Haushaltsgeräten sowie Altmetall kann es demnach vereinzelt zu Verzögerungen kommen.

Von Marcus J. Pfeiffer