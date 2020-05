Tipps für die Region: Wie wäre es mit einer Fahrradtour durch die Prignitz?

Perleberg

Nachdem das traditionelle Anradeln und somit der Start in die Fahrrad-Saison 2020 wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste, gibt es jetzt für alle Fahrradfreunde gute Nachrichten: Individualreisen sind jetzt wieder möglich, berichtet der Tourismusverband Prignitz in einer Mitteilung.

Prignitzer Strecken sind sehr gut ausgebaut

Vorerst müssen sich Radler allein beschäftigen. Touristische Führungen durch Städte sind noch immer nicht gestattet. Dafür können die kleine Schätze der Prignitz auf eigene Faust entdeckt und besucht werden. Sehenswertes gibt es genügend. Von einer wunderbaren Landschaft mit Wäldern und Feldern bis hin zu einzigartigen Tieren bietet die Region für jeden Geschmack das Passende.

Dazu bietet das ausgebaute Radlersystem einen guten Durchblick. Jeder kann sich so ganz einfach an vielen vorgeplanten Touren orientieren. Die Knotenpunktwegweisung erlaubt das sogenannte „Radeln nach Zahlen“. Auf mehr als 1100 Streckenkilometern leiten rund 130 nummerierte Knotenpunkte den Radler einfach und sicher durch die Region und sogar über die Kreisgrenzen hinaus.

Übernachtungen und kleine Pausen in Cafés fast überall wieder möglich

„Die Prignitz ist ein wahres Paradies für Fahrradfahrer“, erklärt Mike Laskewitz, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Prignitz. Ebenfalls ein Vorteil für alle Radfahrer: Die verschiedenen Strecken sind oft sehr gut ausgebaut und verlaufen zudem flach und ohne anstrengende Höhenmeter.

Schon vormerken: Tour de Prignitz 2020 rollt im September

Neben den jetzt möglichen Reisen auf eigene Faust gibt sind auch immer mehr Hotels, Pensionen und sogar Ferienwohnungen, Campingplätze und Wohnmobilplätze bereits geöffnet oder werden es bald sein. Somit können Reiselustige auch längere Aufenthalte planen. Des Weiteres haben viele Gasstätten und Cafés ihre Arbeit wieder aufgenommen – noch mit einzuhaltenden Auflagen. Kleine Stopps und vielleicht ein Essen oder Kaffee sind also auch drin.

Viele Touren in der Prignitz und Ostprignitz-Ruppin können erkundet werden

Wer sich ein Bild von der typischen Prignitzer Landschaft machen möchte, kann die Lenzerwische-Tour ausprobieren. Sie ist 27 Kilometer lang und zeigt die eindrucksvolle Landschaft zwischen Elbe und Eldemündung. Dazu können die einzigartige Natur, idyllische Örtchen und niederdeutschen Hallenhäuser bestaunt werden. „Von der Burg Lenzen aus geht es auf Entdeckungstour über den Elbdeich entlang der Elbe, die durch die mit Weiden durchsetzten Auen fließt und somit ein wertvollen Lebensraum für zahlreiche Tiere bildet“, erläutert Mike Laskewitz.

Ebenfalls eine beliebte Anlaufstelle für Zweiräder ist das Schloss Grube. Es ist ungefähr sieben Kilometer von der Kurstadt Bad Wilsnack entfernt. Ab dem 29. Mai soll es dort auch wieder spezielle Angebote für Radler geben. Zum Beispiel ein „Pedalritter“-Angebot, das drei Übernachtungen zum Vorzugspreis enthält.

Kyritz bietet ebenfalls tolle Radtouren an

Wer richtig in die Pedalen hauen möchte, kann sich sogar in Richtung Kyritz auf den Weg machen. die Stadt Kyritz im Dosse-Seen-Land ist gleich an mehrere Touren im Radlerparadies angebunden. Dort gibt es zum Beispiel die „Klee-Städte-Tour“ mit einer 36 Kilometer langen Strecke. Diese soll sehr beliebt und ebenfalls sehr gut ausgebaut sein.

Radfahren und Geschichte in Wittstock

Entlang der malerischen Kyritzer Seenkette bestehend aus Obersee, Untersee und Klempowsee kann die Natur in allen ihren Zügen genossen werden. Wen es vielleicht lieber in Richtung Wittstock/ Dosse verschlägt – kein Problem. Dort können Fahrradfreunde gleich die Gelegenheit nutzen und viel Wissenswertes über den Dreißigjährigen Krieg erfahren. Die „Schloss-Tour“ macht es möglich.

Wer nun Lust bekommen hat, findet auf der Internetseite des Tourismusverband weitere Informationen. Eine Karte mit allen Knotenpunkten steht dort kostenlos zur Verfügung.

Von Julia Redepenning