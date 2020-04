Sadenbeck

Eine böse Überraschung erlebte ein Prignitzer Angler in der Nacht zu Mittwoch. Der 60-Jährige hatte am Ufer des Sadenbecker Stausees ein vier Personenzelt aufgestellt und ließ es dann für ein paar Stunden unbeaufsichtigt stehen, um seinem Hobby nachzugehen. In dieser Zeit wurde das Zelt offenbar von Unbekannten abgebaut und gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf circa 600 Euro.

Von MAZ-online