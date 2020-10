Pritzwalk

Es war ein Schock für viele Apotheker, als die AvP aus Düsseldorf, Deutschlands größtes privates Rezeptabrechnungsunternehmens für Apotheken, im September Insolvenz anmeldete. Nun stehen viele Apotheken, die ihr Geld in Sicherheit sahen, teilweise vor finanziellen Schwierigkeiten, wenn nicht gar vor dem Aus.

Meyenburger Apotheke ist soweit nicht betroffen

Sind auch Apotheken im Prignitzer Raum von der Pleite des Unternehmens betroffen? Auf MAZ-Nachfrage in der Prignitz-Apotheke in Meyenburg ist in erster Linie ein großes Aufatmen zu spüren. „Wir sind zum Glück nicht von der Pleite betroffen“, sagt Inhaberin Lilli Amelung.

„Wir sind sehr froh, dass wir uns nicht mit dem Thema beschäftigen müssen“, meint sie. Aus ihrer Sicht scheint dieses sensible Sache auch nicht allzu sehr ein Thema unter ihren Kunden zu sein. „Hin und wieder fragt der ein oder andere nach“, erzählt sie, „und dann können wir Entwarnung geben.

Pritzwalker Apotheke kann ebenfalls Entwarnung geben

Aus ihrer Sicht seien in Brandenburg nicht viele Apotheken betroffen. Zumindest ist ihr auf Anhieb keine bekannt. Ebenfalls gute Nachrichten gibt es aus Pritzwalk. Auf Nachfrage bei der Nord-Apotheke in Pritzwalk ist ähnliches zu hören wie aus dem Nachbarort Meyenburg.

„Wir sind zum Glück nicht von der AvP-Insolvenz betroffen“, erklärt Inhaber Jan-Christoph Grimm. Nach seiner Ansicht wird es zumindest in der Prignitzer Region keine Apotheke geben, die jetzt zittern müsse. „Die AvP ist hier bei uns nicht zu stark vertreten“, meint er.

Mehr als 100 Apotheken in Brandenburg betroffen

Bekannt ist aber, dass es rund 120 Apotheken in Brandenburg sind, die wegen der Insolvenz des in Düsseldorf ansässigen Dienstleisters nun selbst zum Teil von der Insolvenz bedroht seien. So zumindest ist es vom Vorstand des Apothekerverbandes Brandenburg zu erfahren. Das sind etwa 20 Prozent aller Apotheken im Land.

Doch für welche Dienstleistung stand die AvP eigentlich? Das Unternehmen wickelte die Abrechnungen der eingereichten Rezepte für die Apotheken mit verschiedenen Krankenkassen ab.

Apotheken gehen in Vorkasse

Im Anschluss leitete sie die Gelder dann an die entsprechende Apotheke weiter. Der Dienstleister arbeitete seit über 70 Jahren an gleich mehreren Standorten in Deutschland. Laut verschiedener Quellen sollen an die 3000 Apotheken in ganz Deutschland von der Pleite betroffen sein und nun um die eigene Existenz fürchten.

Apotheken müssen Medikamente, die sie an Krankenhäuser oder Privatleute ausreichen, zunächst mit eigenem Kapital vorfinanzieren. Sie schicken im Anschluss monatlich die Rezepte für ausgereichte Arzneien an einen Abrechner wie etwa die AvP weiter.

Prignitzer Kunden müssen nicht zittern

Diese stellen im Anschluss die Forderungen an die einzelnen Krankenkassen. Die wiederum dann das Geld an den Abrechner schicken und der überweist entsprechend der eingereichten Rezepte an die Apotheken.

„Ich wünsche allen Kollegen die es betrifft, viel Kraft“, sagt Jan-Christoph Grimm. „Ich drücke allen die Daumen, dass sie diese Krise meistern.“ Kunden in der Prignitz müssen nicht bangen, dass ihre Apotheke um die Ecke bald der Geschichte angehört.

„Ich freue mich aber, dass mein Kunden nachfragen und mir auch die Rückmeldung geben, dass sie sehr traurig wären“, sagt Lilli Amelung, „wenn ich meine Apotheke schließen müsste.“

