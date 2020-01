Prignitzer Bürgerpreis: Ehrung für Menschen, die sich engagieren

Wittenberge

Wie immer war die Verleihung des Prignitzer Bürgerpreises von Landkreis und Sparkasse Prignitz an verdienstvolle Ehrenamtler der eigentliche Höhepunkt beim Neujahrsempfang des Landkreises Prignitz. So auch am Mittwoch im Wittenberger Kultur- und Festspielhaus, als auf der Bühne fünf Bürgerpreise vergeben wurden.

Mehr als 40 Vorschläge gingen dafür im Vorfeld ein. Alle Vorgeschlagenen wurden zum festlichen Neujahrsempfang des Landkreises Prignitz eingeladen. „Ohne das uneigennützige Engagement dieser Bürger würden wichtige soziale und kulturelle Angebote in den Städten und Gemeinden nicht funktionieren“, würdigte Landrat Torsten Uhe die Anwesenden stellvertretend für die vielen „Helden des Alltags“ in der Prignitz. Und: Alle bekamen Urkunden und eine kleine Anerkennung für ihr großes Engagement.

Ein paar aber wurden dann auf der Bühne geehrt – diesmal wurden fünf Bürgerpreise vergeben. Die Jury der Jugend- und Kulturstiftung hatte die Qual der Wahl und musste sich für fünf Auserwählte entscheiden, was keine leichte Aufgabe war.

Kategorie Alltagshelden: Manfred Tansinne

Der Bürgerpreis in der Kategorie Alltagshelden ging an Manfred Tansinne aus Meyenburg. Auf ihn hielt Meyenburgs Amtsdirektor Matthias Habermann eine Laudatio.

Der 79 Jahre alte Tansinne leitet seit Mitte der 80er Jahre den Kirchenchor in Meyenburg. Er setzt sich für seine Mitmenschen und für christliche Grundwerte ein.

Manfred Tansinne (l.) erhielt den Preis in der Kategorie "Alltagshelden". Quelle: Bernd Atzenroth

Als Chorleiter und Vorstandsmitglied bzw. Mitglied beider Modemuseumsvereine (alter und neuer Verein) wirkt er aktiv im Meyenburger Vereinsleben mit und fördert so die Kunst und das kulturelle Leben in Meyenburg. Durch die Sammlung von Spenden, die er allein durchführte, konnte sich das Modemuseum Schloss Meyenburg 2016 einen gebrauchten Flügel anschaffen.

Kategorie U25: Oliver Behn

In der Kategorie U 25 wurde Oliver Behn aus Perleberg geehrt. Als Laudator wurde Lutz Dieckmann, Vorstandsvorsitzender des DRK-Kreisverbandes Prignitz, gewonnen.

Oliver Behn, der von der Ehrung sichtlich überrascht war, war schon als Kind im Jugendrotkreuz des DRK tätig, dann ehrenamtlich in verschiedenen Bereichen der Sondereinsatzgruppe (SEG) Perleberg, so als Sanitäter, in der Betreuungs- und Verpflegungseinheit bei Katastrophen, des Weiteren beim Sichern verschiedener Veranstaltungen.

Sonderpreis an die Länderinnen

Die Länderinnen nahmen den Bürgerpreis in der Kategorie Sonderpreis entgegen. Lothar Pawlowski, Vorsitzender des Kreisbauernverbands Prignitz, ehrte die 14 Frauen, von denen drei zur Ehrung erschienen waren.

Die Länderinnen engagieren sich ehrenamtlich für die Landwirtschaft und den ländlichen Raum. Kernpunkt ihrer Tätigkeit ist die Vermittlung eines realen Bildes der heutigen Landwirtschaft, Begeisterung von jungen Leuten für den ländlichen Raum und die grünen Berufe.

Pawlowski hob die beiden jährlichen Hauptaktionen der Länderinnen hervor: „Stiefel statt Pumps“, ein jährlich stattfindender Frühjahrsempfang, auf dem Frauen aus Wirtschaft, Politik und Ehrenamt die Gelegenheit haben, Erfahrungen auszutauschen, und die Erntedankaktion an den Prignitzer Grundschulen, bei der mittlerweile 350 Grundschulkinder in den 1. Klassen eine Brotdose mit regionalen Produkten erhalten. Ergänzend wird eine Unterrichtsstunde zum Thema „Ernte“ abgehalten.

Weiterer Sonderpreis für Andreas Draeger

Einen weiteren Sonderpreis erhielt Andreas Draeger, auf den der frühere Ministerpräsident von Brandenburg, Matthias Platzeck, eine Laudatio hielt. Andreas Draeger leitet seit 1977 mit kurzen Unterbrechungen den Evangelischen Posaunenchor Perleberg, unterrichtet den Bläsernachwuchs, er bereichert mit zahlreichen Auftritten des Posaunenchores das kulturelle Leben in der Region.

Nach dem politischen Umbruch hatte sich Draeger in vielfacher Weise kommunalpolitisch für Perleberg und die Prignitz engagiert. Weiterhin hat er viele Jahre ehrenamtlich in Gremien der Evangelische Kirche, sowohl auf Gemeindeebene als auch auf der Ebene des Kirchenkreises, mitgearbeitet. Dazu zählen beispielsweise zahlreiche Sanierungsprojekte von Dorfkirchen und anderen kirchlichen Gebäuden in unserer Region.

Hans-Heinrich Schenk in Abwesenheit für Lebenswerk geehrt

Für sein Lebenswerk im Sport wurde Hans-Heinrich Schenk ausgezeichnet, auch wenn er selbst wegen Krankheit nicht am Empfang teilnehmen konnte. Doch Laudator Peter Hubatsch, ehemaliger Kreisschulrat und Weggefährte Schenks, fand für ihn die passenden Worte.

Schenk war maßgebend beteiligt an der Mitgestaltung der Neuorganisation des Sports in der Prignitz ab 1990. Mit Unterstützung von Mitstreitern gründete er den Kreissportbundes Prignitz und war von 1994 bis 2004 dessen 1. Vorsitzender. Heute noch unterstützt er die Vertreter des Kreissportbundes.

An die Ausgezeichneten gingen ein Pokal, eine Urkunde und ein Scheck in Höhe von 500 Euro.

Von Bernd Atzenroth