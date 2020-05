Prignitzer Gastronomen wagen den Neustart unter Auflagen

Pritzwalk/Perleberg

Es gibt sie endlich, die lang ersehnte Perspektive für das Gaststättengewerbe. Restaurants, Cafés und Kneipen können ab dem 15. Mai, wenn auch unter strengen Auflagen, wieder öffnen. Und sie richten sich auch in der Prignitz darauf ein, wieder Gäste bewirten zu können.

Hoffen auf schönes Wetter beim Café Pannacotta

„Natürlich, da sind wir dabei“, sagt zum Beispiel Silke Müller vom Café Pannacotta in Pritzwalk. Und so wird es in dem Café am Freitag, 15. Mai, um 9 Uhr losgehen. Aufatmen darüber bei der Café-Chefin: „Man braucht doch ein Ziel.“ Mit den möglichen Auflagen wird sie sich nun auseinandersetzen. „Wir hoffen auf schönes Wetter, dass wir draußen sitzen können“, sagt sie.

Gebruzelt wird im Café Pannacotta auch jetzt schon, allerdings nur für Abholer. Ab dem 15. Mai soll aber auch diese Einrichtung wieder öffnen. Quelle: Bernd Atzenroth

Die Schließzeit konnte sie aufgrund des Abholservice und treuer Kunden, die den Kuchen bestellt haben, einigermaßen gut überstehen. „Es war erheblich weniger als sonst“, muss sie zugeben, „aber wir sind immer am Ball geblieben.“

L’Italiano: Bedienung mit Schutzmasken, Tische auf Abstand

Beim Ristorante L’Italiano in Perleberg wird man auch am 15. Mai wieder essen können, sagt Inhaber Modestino Crescenzo, genannt Tino, wohl wissend, dass erst einmal alles anders als gewohnt sein wird. „Die Mitarbeiter werden Schutzmasken tragen“, sagt er. Und im Restaurant muss für den ausreichend Abstand gesorgt werden.

Noch ist die Fläche vor dem Ristorante L'Italiano in Perleberg verwaist. Doch schon ab dem 15. Mai möchte das Team des Restaurants hier schon Gäste bewirten. Quelle: Bernd Atzenroth

Am Donnerstag waren er und seine Kollegen schon dabei, das Ristorante dafür umzuräumen. Denn bei den Tischreihen wird jetzt der Tisch in der Mitte abgeräumt, damit so die Abstandsregeln eingehalten werden können. Auch im Außenbereich wird es nur unter den neuen Bedingungen gehen: „Wir versuchen, draußen mit zehn Tischen hinzukommen“, sagt Tino.

„Hier leben weniger Menschen, das war diesmal unser Vorteil“

„Für uns ist es wichtig, dass wir langsam in Gang kommen. Wir hatten zwei Monate zu, das ist schon eine lange Zeit.“ Eine Zeit, in die Kosten weiterlaufen: „Du kannst nicht ewig die Tür zu haben“, betont er, „das ist eine schwierige Situation.“ Wobei er gerne einräumt, dass diese zwei Seiten hat: „Jeder muss auf sich aufpassen, aber auch auf andere Leute. Es ist ein Geben und Nehmen“, formuliert er dies. „Es gibt nicht mehr so viele Möglichkeiten wie früher, aber es ist schon nicht schlecht“, sagt er zum bevorstehenden Neustart.

Zuletzt hatte das Ristorante L'Italiano in Perleberg einen Pizza-Abholservice gestartet. Jetzt soll es auch wieder im Restaurant selbst losgehen. Quelle: Bernd Atzenroth

Und er hat dafür noch einen ganz anderen Vergleich präsent: „In Deutschland ist es nicht so schlimm wie in Italien“, stellt er fest, „und gerade in unserer Region haben wir kaum schwere Fälle gehabt. Hier leben weniger Menschen, das war diesmal unser Vorteil.“

Villa Martino : Dank Abholservice gut über die Schließzeit gekommen

Einen ganz anderen Vorteil hatte die Villa Martino in Pritzwalk: „Wir haben einen Abholservice, der funktioniert sehr gut. Das hat geholfen, dass wir auch die acht Wochen überstanden haben“, sagt Martino Shehada. Auch in dem Pritzwalker Lokal soll es am kommenden Freitag auf jeden Fall gleich wieder losgehen, und auch hier stellt man sich auf die neue Situation ein – man werde alle Vorgaben einhalten: „Wir haben überall Desinfektionsspender, an der Toilette am Eingang. Und wir werden komplett umbauen“, sagt Shehada, „ich hoffe nur, dass das für die Gäste keine große Umstellung ist.“

Wichtig sei aber nur, dass jetzt nichts passiere. Sprich: Dass die Restauranteröffnung keine neue Infektionswelle auslöse. Shehada: „Wenn jeder behutsam mit der Öffnung umgeht, dann sollten wir das schaffen.“ Die Öffnung sei „auf jeden Fall sehr gut für uns“.

Restaurantbetrieb und Mitnehmservice in der Schönhagener Mühle

So sieht es auch Ronny Krummsdorf von der Schönhagener Mühle: „Es ist langsam Zeit, dass es wieder losgeht“, sagt sie, „wir haben die Tische schon einmal gestellt.“

Malerisch: Das ist der Blick auf die Schönhagener Mühle, wenn man aus Dorf über den Mühlenweg hinab auf sie zukommt. Quelle: Bernd Atzenroth

Unter den üblichen Restriktionen eröffnet hier der Restaurantbetrieb, wobei sich Ronny Krummsdorf über Reservierungen freut. Es wird aber auch einen Mitnehmservice für Essen und Eis geben . Man könne auch damit Kontaktlosigkeit garantieren.

Von Bernd Atzenroth