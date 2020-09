Prignitzer Grüne haben neuen Kreisvorstand

Perleberg

Die Prignitzer Bündnisgrünen haben einen neuen Kreisvorstand gewählt. In der vergangenen Woche traf er sich zur konstituierenden Sitzung im historischen Speicherhof in Perleberg, wie jetzt der Kreisgeschäftsführer der Grünen, Clemens Wehr, der MAZ mitteilte.

Dank an den bisherigen Vorstand

Als Sprecherin und Sprecher übernehmen die Kreistagsfraktionsvorsitzende Bärbel Treutler und Jörg Matthée, beide aus Groß Breese, zusammen mit den Beisitzenden Claudia Weise aus Bad Wilsnack und dem Wittenberger Stadtverordneten Frank Heinke den Vorsitz im Prignitzer Kreisverband.

Kreisgeschäftsführer Clemens Wehr dankte bei der Wahlversammlung den bisherigen Vorstandsmitgliedern Helmut Adamaschek, Anja Hübner, Wolfgang Herms und Hendrik Claus für die erfolgreiche gemeinsame Zeit.

Grünen-Kreisverband hat mittlerweile 45 Mitglieder

„Die Mitgliederzahl im Kreisverband hat sich in den letzten zwei Jahren verdoppelt“, sagte Wehr. Die Prignitzer Grünen haben mittlerweile 45 Mitglieder – nach langen Jahren, in denen die Mitgliederzahl bei um die zehn herumdümpelte. Auch die Wahlergebnisse in der Prignitz haben sich zuletzt verbessert. „So starten wir zuversichtlich in das Bundestagswahljahr 2021”, sagte Wehr.

Bereits vor etwa drei Wochen hatten sich die Grünen zur Wahlversammlung zusammengefunden und sich erstmals nach der Corona-Pause und ein paar Video-Konferenzen wieder „physisch getroffen“, wie es Bärbel Treutler im Gespräch mit der MAZ ausdrückte, auch wenn man nach wie vor den nötigen Corona-Abstand zu halten hatte.

Bärbel Treutler ist optimistisch, dass die Mischung aus erfahrenen Mitgliedern und ganz neuen Gesichtern im Vorstand gut ist.

Von Bernd Atzenroth