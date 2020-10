Prignitzer Künstler öffnen ihre Ateliers

Pritzwalk

Ein weiteres Mal könnte die Corona-Pandemie die Prignitzer Künstler zum Zittern bringen. An diesem Wochenende möchten mehrere Künstler und Künstlerpaare einen Einblick in ihre Werkstätten gewähren und sich am Tag des offenen Ateliers beteiligen. Doch mit dem Anstieg der Corona-Zahlen im Landkreis wächst der Zweifel.

Alle Künstler haben sich vorbereitet

Aus Breetz (Stadt Lenzen) gibt es grünes Licht. Hier befindet sich das Galerie „OppArt“ von Horst Oppenhäuser. „Wir werden trotz der aktuellen Lage am kommenden Wochenende öffnen“, sagt seine Frau Brigitte auf MAZ-Nachfrage. „Wir gehen davon aus, dass uns keine gewaltigen Massen besuchen werden“, meint sie, „und daher können wir es gut steuern und so alle Regeln gewissenhaft einhalten.

Horst Oppenhäuser ist bekannt für seine Aquarellmalerei. Am Wochenende können Interessierte dem Künstler bei der Aquarellmalerei über die Schultern schauen und ihn mit Fragen von der Arbeit abhalten.

Henry Paul verlegt vieles nach draußen

„Ich werde mein Atelier ebenfalls für Besucher öffnen“, sagt Henry Paul aus Telschow (Amt Putlitz-Berge). Der Künstler wird einen Einblick in seine Malerei gewähren. Zudem plant er, einen Teil seiner Ausstellung in den Außenbereich zu verlegen. Den Platz dafür habe er.

„Ich habe mich intensiv vorbereitet“, sagt Henry Paul, „und ich hoffe, ich muss niemanden warten lassen oder gar wegschicken.“ Er könne nur schlecht abschätzen, wie viele Personen wirklich an den einzelnen Tagen den Weg zu ihm finden. „Es ist ganz unterschiedlich“, sagt er, „manchmal kommen weniger und manchmal sind es wirklich viele.“

Atelier in Horst wird öffnen

Henry Pauls Werke zeigen vor allem Gesichter, Köpfe und Körper. Mehrfach hat er schon seine Bilder in der Region ausgestellt. Ebenfalls werden Katja Martin und Jost Löber aus Horst (Gemeinde Groß Pankow) an der Aktion teilnehmen.

Beide Künstler haben sich viele Gedanken gemacht, wie man trotz der aktuellen Lage dennoch den Tag des offenen Ateliers ausrichten kann. Beide versuchen ebenfalls viel nach draußen zu verlegen. Das ist für beide nichts Neues. Jost Löber etwa stellt schon jetzt zahlreiche Skulpturen im Freien aus.

Jost Löber mag es dreidimensional und bewegt sich mit seinen Arbeiten im Spannungsfeld zwischen Gegenstand und Abstraktion. Seine Tipps und Tricks verrät er gerne auch Schülern. So gestaltete er mit Jugendlichen der Kyritzer Oberschule schon mehrere größere Skulpturen, wie etwa den großen Globus, der vor der Schule einen Ehrenplatz erhalten hat.

Das überdimensionale Puzzle aus Schrott-Teilen ist nur eines von vielen Projekten, die der Prignitzer Künstler in den letzten Jahren verwirklichen konnte. Weitere können seine Gäste in Horst in Augenschein nehmen.

Der Termin im Mai musste abgesagt werden

Bereits im Mai musste der Tag des offenen Ateliers coronabedingt abgesagt werden. Daher war die Freude umso größer, dass ein zweiter Termin im Oktober gefunden werden konnte. Dennoch schrumpfte die Teilnehmerliste sichtlich.

Von den ursprünglich 17 Künstlern, die sich am ersten Mai-Wochenende einen Einblick in ihre Arbeitswelt gewähren wollten, sind am Ende nur noch elf übrig geblieben. Für viele Künstler sind die Folgen der Corona-Pandemie deutlich spürbar.

Aus diesem Grund möchten sich einige Mitglieder des neuen Ladenlokals „Pritz-walk-Inn“ ebenfalls an diesem Wochenende mit auf den Weg machen. In Form einer Landpartie werden sie einige Ateliers gezielt ansteuern und sie besuchen.

Samstag und Sonntag haben die Ateliers geöffnet

Dort wollen sie mit den Künstlern ins Gespräch kommen und über die letzten Wochen und Monate mit ihnen sprechen. Die Künstler öffnen am kommenden Samstag und Sonntag ihre Werkstätten jeweils von 11 bis 18 Uhr.

Alle Informationen sowie eine kurze Vorstellung aller Künstler und ihrer Arbeit aller gibt es auf der Internetseite www.offene-ateliers-prignitz.de.

Von Julia Redepenning