Pritzwalk/Lindenberg

Als die Not vieler Selbstständiger in der Hochphase der Corona-Pandemie am größten war, sollten die Soforthilfen des Landes Brandenburg jenen Ladenbesitzern, Dienstleistern, Künstlern oder Gastronomen eine finanzielle Stütze bieten und sie vor der Insolvenz bewahren. Zahlreiche Gewerbetreibende und andere Selbstständige nahmen den Notgroschen dankend an. Doch jetzt scheint sich das Blatt zu wenden: Vor kurzem hat die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) nämlich unerfreuliche Post verschickt.

Investitionsbank des Landes Brandenburg fordert von Pritzwalkern Corona-Soforthilfen zurück

Firmen und Selbstständige, die in den ersten drei Monaten der Pandemie im Jahr 2020 staatliche Hilfsgelder in Anspruch genommen haben, sollen die Zahlungen jetzt freiwillig prüfen und gegebenenfalls zu viel gezahltes Geld zurückzahlen. Einige müssen sogar die komplette Summe überweisen.

„Ich habe ebenfalls die Corona-Soforthilfe beantragt und sie erhalten“, sagt die Pritzwalkerin Christine Malert, die einen Presse-Lotto-Tabak-Laden besitzt. Wohlwissend, dass die Sache einen Haken haben könnte, legte sie sich die gesamte Summe zur Seite und rührte keinen Cent davon an. Aus diesem Grund war es für die Einzelhändlerin auch kein all zu großer Schock, dass sie die gesamte Summe jetzt an die ILB zurückzahlen muss. „Ich habe irgendwie damit gerechnet“, sagt sie, „trotzdem bin ich sehr enttäuscht“. Den Brief von der ILB erhielt sie Mitte Januar. In einem Schreiben fordert die Bank sie dazu auf, die ausgezahlten Zuschüsse mit dem tatsächlichen Bedarf abzugleichen. Ist der tatsächliche Verlust nicht so hoch wie damals geschätzt, soll das Geld zurückgezahlt werden.

Claudia und Hans Serner vom Lindenberger Marion-Etten-Theater haben bereits zurückgezahlt

Zwar hatte Christine Malert Glück, dass sie ihren Laden während des Lockdowns nicht schließen musste. Teuer ist die Corona-Pandemie für die Unternehmerin dennoch: Hygieneartikel für den Laden und ihre Mitarbeiter mussten gekauft werden und Kunden kamen gerade in der Corona-Hochphase nur wenige.

Wie ihr geht es auch anderen Selbstständigen aus Pritzwalk und Umgebung – etwa Claudia und Hans Serner vom Lindenberger Marion-Etten-Theater, die ebenfalls einen Brief von der ILB erhalten haben und einen Teil der Hilfen zurückzahlen müssen. „Wir haben insgesamt zweidrittel des Geldes zurückgeben müssen“, sagt Hans Serner, „das ist wirklich niederträchtig und wir wollen von dieser Bank nichts mehr wissen.“

Jedoch wollten beide es nicht auf eine eventuelle Prüfung durch die ILB ankommen lassen. Zwar soll es keine flächendeckende Überprüfung der Anträge geben. Allerdings wird es kleine Stichproben geben. Im Betrugsfall drohen den Unternehmern hohe Geldstrafen und sogar Gefängnisstrafen.

Knapp 60 000 Selbstständige und Gewerbetreibende im Land Brandenburg haben Corona-Soforthilfen beantragt

Obwohl die Serners einen großen Teil der Corona-Soforthilfe wieder an die ILB zurückgezahlt haben, schauen beide positiv in die Zukunft: „Uns geht es gut“, sagt Hans Serner. Aktuell arbeiten beide an neuen Projekten und bereiten die kommenden Monate vor. Dennoch hätten sie das Geld der Corona-Soforthilfe gut gebrauchen können.

Fast 60 000 Selbstständige und Gewerbetreibende in Brandenburg haben in den ersten drei Monaten der Pandemie – von Mitte März bis Mitte Juni 2020 – die staatlichen Hilfe beantragt. Einige von ihnen haben die Selbstüberprüfung bereits vollzogen. Etwa jeder zehnte Antragsteller hat mittlerweile eine Rückzahlung in die Wege geleitet.

Die Corona-Soforthilfe sollten dazu dienen, dass Unternehmer und Selbstständige ihren Zahlungsverpflichtungen trotz der coronabedingten Verluste nachkommen können – zum Beispiel laufenden Kosten für wie Miete, Strom, Versicherungen oder den Wareneinkauf.

Von Julia Redepenning