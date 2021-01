Prignitzer Landrat kritisiert Corona-Impfstrategie

Perleberg

Mit massiver Kritik hat sich Landrat Torsten Uhe zur Impfstrategie in Deutschland geäußert. Sein Resümee nach einem Monat Impfen: „Das geht so nicht!“ Der Ist-Zustand müsse deutlich verbessert werden, wird Uhe in einer Mitteilung des Kreises vom Mittwoch zitiert. Es gebe in der Bevölkerung eine hohe Impfbereitschaft, aber kaum Angebote.

Uhe: „Es sind ja nicht nur Lieferengpässe des Impfstoffes, sondern auch die schlechte Erreichbarkeit der Rufnummer 116 117 zwecks Terminabstimmung, die die Menschen sehr unzufrieden machen.“

Uhe will auch Hausarztpraxen stärker einbinden

Nach dem Angebot des Landkreises Prignitz im November 2020 für ein Impfzentrum innerhalb des Landkreises und dem gemeinsamen Schreiben von Landkreis und Kommunen kam jetzt die Nachricht, dass das Land nun doch in allen 18 Landkreisen und kreisfreien Städten ein Impfzentrum errichten will. Bislang waren nur elf Impfzentren vorgesehen.

Uhe sagt: „Der Landkreis und die Kommunen werden im Rahmen ihrer Aufgaben und der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten dem Land weiterhin Unterstützung anbieten.“

Neben einem wohnortnahen Impfzentrum und mobilen Impfungen sei es gerade in den dünn besiedelten Räumen wie der Prignitz sinnvoll, Hausarztpraxen deutlich schneller mit in die Impfstrategie einzubinden, sobald es die Beschaffenheit der Produkte zulässt und die Impfstoffe ausreichend vorhanden sind, ist Uhe überzeugt.

Landrat Torsten Uhe Quelle: Bernd Atzenroth

Stationäre Pflegeeinrichtungen haben allesamt Impftermine

Mittlerweile konnten alle 13 Einrichtungen der stationären Pflege im Landkreis einen Impftermin für die erste und zweite Impfung vereinbaren konnten. Im Land Brandenburg lag diese Quote bei 86 Prozent.

Die mobilen Teams des DRK-Kreisverbandes Prignitz organisieren diese Impfungen. Für den bisherigen reibungslosen Ablauf bedankt sich Landrat Uhe: „Tolle Arbeit, die das DRK seit Monaten im Landkreis im Rahmen der Pandemiebewältigung leistet.“

Von Bernd Atzenroth