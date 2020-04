Wittenberge

Das Wittenberger Ordnungsamt informierte die Polizei am Mittwoch um 14.20 Uhr darüber, dass in Wittenberge mehrere jugendliche Kinder auf einem Sportplatz Fußball spielen. Revierpolizisten stellten die Personalien fest und erteilten Platzverweise.

In Groß Pankow sind er Polizei am Mittwoch fünf junge Männer im Alter von 19 und 20 Jahren gemeldet worden, die sich um 18.10 Uhr in der Straße Am Karpfenteich aufhielten. Als die Polizei kam, saßen die Fünf in zwei Fahrzeugen. Die Personalien wurden erhoben und Platzverweise erteilt.

Partygäste müssen gehen

Am Sportplatz in Beetz befanden sich am Mittwoch um 18.15 Uhr vier Personen, die nach Hause geschickt wurden.

Um 18.50 Uhr wurden Polizeibeamte nach Perleberg in die Thomas-Müntzer-Straße zu einer Party gerufen. Neben dem Wohnungsinhaber waren dort zwei weitere nicht gemeldete Personen. Sie mussten gehen.

Um 19.50 Uhr mussten vier Partygäste in der Franz-Grunick-Straße in Perleberg eine Wohnung verlassen.

