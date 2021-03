Rambow

Vor einem Jahr, daran erinnert sich Thomas Thompson ganz genau, traten er und seine Frau Sia mit einer ihrer Zaubershows in der Bochumer Jahrhunderthalle auf. Corona war da zwar schon ein Thema. Aber Beschränkungen wie es sie heute gibt, daran war noch nicht zu denken. „Es waren mehrere hundert Menschen anwesend“, sagt er, „und das ohne Abstand.“ Jetzt sieht die Lage anders aus. Seit Ende September ist es sehr still bei dem Duo, dass unter den Namen „The Sideshow Charlatans“ bekannt ist. Wegen der Pandemie hatten die Künstler seit fünf Monaten keinen öffentlichen Auftritt mehr.

Sia und Thomas Thompson. Quelle: Andreas Kermann

Prignitzer Zauberkünstler haben eine Straßenshow entwickelt

Das möchten sich jetzt ändern. Untätig waren die Zauberkünstler, die im Prignitzer Dorf Rambow (Plattenburg) leben, nämlich nicht. Sie haben in den letzten fünf Monaten eine Straßenshow entwickelt, die sogar coronagerecht ist. Ihre Idee: Sie gehen auf Tour durch die Prignitz und fahren mit dem Fahrrad und einem extra umgebauten Fahrradanhänger von Haus zu Haus und präsentieren ihre Zaubershow für alle die, die es gerne möchten – kostenlos.

Aus dem Anhänger heraus spielen sie ihre Show in allen Gemeinden, Städten und noch so kleinen Ortschaften, in die sie eingeladen werden. Es ist sozusagen eine kulturelle Stippvisite vor den Häusern der einzelnen Gastgeber – Fensterloge inbegriffen. „Nie hat die Floskel „einer Show beizuwohnen“ mehr Sinn ergeben“, beschreibt es Thomas Thompson.

Extra für die Show wurde ein Fahrradanhänger umgebaut. Quelle: privat

Normalerweise haben die Künstler engen Kontakt zu ihrem Publikum

In dieser Straßenshow kombinieren die beiden Künstler Zauberkunst und Handschattentheater auf eine sehr originelle Weise, wie es Thomas Thompson erklärt. „Für uns Artisten ist es einfach schwierig, Nummern nur auf Vorrat zu produzieren“, erklärt er, „wir hoffen, dass wir auf diese Weise wenigstens einige unserer vielen Ideen zeigen können.“ Denn gerade der Auftritt vor Publikum sei für Thomas und Sia Thompson so wichtig. „Erst dann sehen wir, wie gut und ausgereift unsere Tricks schon sind“, so Thompson, „und ob wir noch etwas verändern müssen oder Fehler machen.“

Ebenfalls ist der direkte Kontakt zu Menschen enorm wichtig für die Zauberkünstler. „Bei vielen unserer Nummern sind wer sehr dicht an unserem Publikum“, erklärt Sia Thompson, „das geht aktuell leider nicht.“ Nach dem ersten Lockdown hatte das Paar sein Repertoire bereits angepasst – es coronagerecht gemacht. „Wir hatten auch einige Auftritte“, sagt die Künstlerin. Aber seit Ende September gab es keine Buchungen mehr. Geprobt haben beide dennoch regelmäßig. „Das ist unsere längste Zeit ohne Auftritt“, erklärt Thomas Thompson, „es ist merkwürdig und es fehlt uns sehr.“

Prignitzer können die Künstler einfach einladen

Aus diesem Grund wollen beide endlich wieder auf Tour gehen. Vielleicht vorerst nicht im großen Stil, wie es die Künstler eigentlich gewohnt sind, treten sie doch auch schon einmal vor mehr als eintausend Personen auf. Es soll kleiner, familiärer ablaufen oder wie es das Duo beschreiben – es soll scheibenweise passieren. Damit das Vorhaben auch wasserfest, besser gesagt pandemiegerecht ist, haben die Thompsons ihr Konzept sogar vom zuständigen Gesundheitsamt absegnen lassen und es wurde bewilligt. Dazu wird die Show vom Kulturamt unterstützt, Sie zahlen die Gage, Daher müssen Prignitzer auch keinen Cent für den Auftritt zahlen.

Zum Programm gehören auch Schattenspiele. Quelle: privat

Jetzt fehlen nur noch Einladungen von Familien und anderen Interessenten, die Lust haben, sich verzaubern zu lassen. Da die Schattenspiele nur klappen, wenn es bereits dunkler draußen ist, kann die Aufführung auch erst zur Zeit der Dämmerung beginnen. Bis zu sechs Shows seien an einem Abend möglich. Eine dauert zehn Minuten. Mit Aufbau, Abbau und Ortswechsel kalkulieren beide Künstler ungefähr 30 Minuten pro Akt ein.

Vorerst nur in der Prignitz unterwegs

Da das Zauberer-Duo bislang nur eine Erlaubnis vom Prignitzer Gesundheitsamt besitzt, werden sie vorerst auch nur in der Region Anfragen annehmen. Sollte das Interesse aber bestehen, können sich beide auch vorstellen, sich auch die Erlaubnis von anderen Gesundheitsämtern einzuholen. Doch vorerst möchten sich beide auf die Prignitz konzentrieren und schauen, ob ihre Idee überhaupt angenommen wird. „Es wäre gut, wenn wir pro Ort mindestens zwei Familien hätten, die uns sehen möchten“, erklärt Thomas Thompson, „drei wären besser.“ Ansonsten lohne sich der Aufwand nicht.

Normalerweise arbeiten die beiden Künstler mit viel mehr Körperkontakt. Quelle: Kerstin Beck

Wer die beiden Zauberkünstler vor seinem Fenster einladen möchte, kann so den Kontakt aufnehmen: Entweder als E-Mail an die Adresse scheibenweise@gmx.de oder telefonisch unter 0177/5 45 71 34. „Trauen Sie sich und laden Sie uns ein“, sagt Thomas Thompson, „und sagen Sie ihren Nachbarn Bescheid.

Lesen Sie auch:

Von Julia Redepenning