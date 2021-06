Prignitzer fährt immer wieder betrunken

Perleberg

Martin A. (Name geändert) hat offenbar eine Affinität für Alkohol. Seit 1993 fiel der heute 43 Jahere alte Mann aus der Prignitz regelmäßig wegen Trunkenheit im Straßenverkehr auf. Die örtlichen Beamten kennen ihren „Pappenheimer“ schon.

Am 18. September 2020 traf die Polizei wieder auf ihn. Wieder war der Angeklagte betrunken. Vor seiner Fahrradfahrt an jenem Abend muss er kräftig zu Flasche gegriffen haben – der gemessene Alkoholwert im Blut lag bei 2,90 Promille.

Während sich andere derart betrunken nicht einmal auf den Beinen halten können, radelte Martin A. damals seelenruhig auf der Gewerbeallee in Karstädt. „Natürlich auf dem Radweg, wo sonst“, reagierte der Angeklagte sofort auf Nachfragen des Gerichts. In seinem sturzbetrunkenen Zustand war er sogar fähig, am Rad sein Smartphone so zu befestigen, dass er es als Ersatz für die damals defekte Fahrradleuchte benutzen konnte.

„Ich glaube, Sie haben ein Alkoholproblem“

Der Mann, der schon mit merklicher Alkoholfahne den Gerichtssaal betrat, nickte bestimmt. Dass angesichts der Beweislage in seinem Fall wenig helfen würde, den Vorfall zu leugnen, war dem 43-Jährigen von Anfang an klar. „Ich glaube, Sie haben ein Alkoholproblem“, tastete sich Richter Karsten Sprigode vorsichtig vor.

Ihm ging es nicht nur ums Bestrafen, sondern darum, den Mann mit seinem offensichtlichen Problem zu konfrontieren. Die Einschätzung des Gerichts nahm der Beschuldigte mit eifrigen Nicken zur Kenntnis.

Martin A. wolle sich nun aber ändern. Es habe bei der letzten Tat „Klick“ gemacht, erzählte er dem Gericht und sprach von Anstrengungen, die er unternommenen habe, sich in eine Therapie zu begeben, um sein Leben endlich wieder zu ordnen. Er kümmere sich höchstpersönlich um Beratung sowie Entgiftung, versuchte Martin A. Pluspunkte beim Gericht zu sammeln.

Schon 16 Eintragungen in Flensburg

Die Pluspunkte waren dringend nötig, denn der Prignitzer sammelte in seinem Leben bereits 16 Eintragungen in seinem Bundeszentralregisterauszug. Im Jahr 1993 fing mit dem Fahren ohne Fahrerlaubnis alles an. Verurteilungen wegen gemeinschaftlichen Diebstahls, Fahrerflucht und sechs einschlägige Verurteilungen wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr lagen hinter ihm.

2016 bekam er sogar eine sechsmonatige Freiheitsstrafe, weil er betrunken gefahren war. Die wurde damals gerade noch einmal zur Bewährung ausgesetzt.

Die Bewährung konnte offenbar keinen nachhaltigen Eindruck auf den Mann machen. Denn die Trunkenheitsfahrten gingen weiter. Bereits im März dieses Jahres wurde er zuletzt wegen Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe von 900 Euro verurteilt.

Die nächste Trunkenheitsfahrt führt in den Knast

Auch wenn alkoholisierte Fahrer bei einem Delikt in der Regel nicht gleich hinter Gitter landen, droht dem Angeklagten genau das - zumindest wenn er so wie bisher weitermacht. Irgendwann, mahnte Richter Sprigode, werde eine Trunkenheitsfahrt mit einem Aufenthalt im Knast enden.

Der positive Lebenswandel, den Martin A. immer wieder während der Verhandlung betonte, sollte das Ruder diesmal noch herumreißen. Statt einer saftigen Freiheitsstrafe verurteilte ihn das Gericht zu einer Geldstrafe von insgesamt 1200 Euro. Und das auch nur, weil Martin A. in seinem Schlusswort zum wiederholten Male betonte, dass „ich das mit der Therapie durchziehe“.

Martin A. schien äußert motiviert vor Gericht, die Neuruppiner Staatsanwaltschaft und den Richter von seinem Willen zum „Trocken-werden“ zu überzeugen. „Sie machen einen guten Eindruck, aber nächstes Mal wird Ihnen das auch nichts mehr nützen.“ Mit dieser Warnung schickte der Richter Karsten Sprigode den Mann nach der Verhandlung mit Alkoholfahne auf freiem Fuß zurück in die weite Welt.

Mache er sich noch einer einzigen Trunkenheitsfahrt schuldig, komme keine Geldstrafe mehr in Betracht, so das Gericht.

Von Susann Salzmann