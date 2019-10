Hundefreunde erzählen, was ihnen ihre Tiere bedeuten

Pritzwalk

Lange Schlappohren, große Knopfaugen und manchmal ein kleiner Dickkopf – das ist Benny. Der Beagle ist in Pritzwalk zu Hause und sein Alter von zehn Jahren sieht man dem kleinen Kerl auch an. Das gräulich verfärbte Fell sticht sofort ins Auge. Das stört seinen Besitzer Remo Schulze aber nicht. „Über drei Ecken kam er zu mir“, sagt er.

Der Beagle Benny ist zehn Jahre alt. Quelle: Julia Redepenning

Und dass Hund und Herrchen oft gleiche Charakterzüge teilen, wird auch bei diesem Gespann deutlich. „Er passt zu mir, denn er ist genauso gemütlich wie ich“, sagt Remo Schulze mit einem Lächeln im Gesicht. Für den Prignitzer ist seine Fellnase mehr als nur ein Haustier, sondern ein Freund und Wegbegleiter. „ Pritzwalk ist auch wirklich sehr hundefreundlich“, freut sich Remo Schulze. Viele Parkanlagen und tolle Wegstrecken machen die Stadt fast zu einem Paradies für Hundehalter.

Mehrere Aktionstage rücken den Hund in den Mittelpunkt

Am Donnerstag, 10. Oktober, ist der Internationale Welthundetag. Keinem anderen Haustier sind so viele Aktionstage gewidmet wie diesen Vierbeinern. So wurden am ersten Sonntag im Juni der deutsche „Tag des Hundes“ und am 26. August der US-amerikanische „national dog day“ gefeiert.

Ein Hund bedeutet Verantwortung

Einen vierbeinigen Partner an ihrer Seite zu wissen – diese Vorstellung gefällt vielen Menschen. Jedoch bedeutet ein Tier jede Menge Verantwortung. Jennifer Gdanitz ist sich dieser Sache sehr bewusst. Zusammen mit ihrem Freund besitzt sie den kleinen Rehpinscher Lona und die äußerst verspielte Leila, eine sibirische Husky-Hündin. „Wir gehen mindestens drei- bis viermal am Tag raus“, erklärte sie. Gerade Leila, die noch sehr jung sei, müsse öfter vor die Tür.

Doch mit ihren Faxen und ihrem jugendlichen Leichtsinn bringt sie ihre Besitzer regelmäßig zum Lächeln. „Sie wühlt in der Erde, frisst Gras und ist total verspielt“, sagt Jennifer Gdanitz. „Sie ist irgendwie eine Kombination aus einer Kuh und einem Maulwurf.“ Natürlich sind diese Worte liebevoll gemeint, denn für die junge Frau sind ihre Vierbeiner mehr als nur Haustiere. „Hunde sind einfach die treuesten Wesen und immer da“, sagt sie und streichelt ihre Lieblinge.

Die Sibirische Husky-Hündin Leila fühlt sich pudelwohl in Pritzwalk und zaubert ihren Besitzern regelmäßig ein Lächeln ins Gesicht. Quelle: Julia Redepenning

Jennifer Gdanitz wie auch Remo Schulze, die beide oft zusammen mit ihren Hunden spazieren gehen, sind sich einig: Ein Leben ohne ihre Fellfreunde können sie sich nicht vorstellen. Daher gibt es für diese zum Tag des Hundes auch ein extra großes Leckerli und viele Streicheleinheiten. „Ich hatte schon immer einen Hund und möchte nicht ohne sein“, erzählt Jennifer Gdanitz.

Was kostet ein Hund in der Prignitz ?

Die Anschaffung eines Haustieres kostet Geld und auch das Futter bezahlt sich nicht von alleine. Neben diesen Fixkosten stehen auch regelmäßige Besuche beim Tierarzt an und in vielen Bundesländern wird zusätzlich eine Haftpflichtversicherung für den Vierbeiner verlangt wie zum Beispiel in Berlin oder Hamburg. In Brandenburg gibt es diese Regelung nicht.

Jede Stadt, jedes Amt oder jede Gemeinde erhebt eine Hundesteuer, die alle Besitzer entrichten müssen. Die Kosten variieren. Im Schnitt zahlen die Prignitzer 32,51 Euro an Hundesteuern im Jahr. Den geringsten Betrag müssen Halter in der Gemeinde Gumtow mit 20 Euro für die erste Fellnase zahlen. Für jedes weitere Tier fällt ein höherer Betrag an. Die Wittenberger und die Einwohner der zur Stadt gehörenden Ortsteile müssen mit 66 Euro am tiefsten in die Tasche greifen.

Sehr aufmerksam beobachtet Leila ihre Umgebung. Sie ist einer von vielen Hunden, die in der Prignitz ihr Zuhause haben. Quelle: Julia Redepenning

Jede kalte Schnauze muss ordnungsgemäß angemeldet sein und wird mit einer Steuermarke versehen, die für das zuständige Ordnungsamt als Kennung dient. Bei Missachtung können unterschiedliche Strafen auf die Tierbesitzer zukommen. Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel. Therapiehunde mit einem gültigen Nachweis oder dienstlich geführte Fellfreunde wie Polizeihunde sind von dieser Pflicht ausgenommen.

Hunde als Seelentröster

Der treueste Freund des Menschen – so wird der Hund bezeichnet. Einige Haustiere besitzen sogar eine Aufgabe oder einen Job, genau wie ihre Herrchen und Frauchen. Bei der tiergestützten Therapie werden die Vierbeiner vielfältig eingesetzt – auch in der Prignitz. Beim gemeinnützigen Verein Mensch und Tier in Sigrön (Amt Bad Wilsnack/Weisen) werden Teams aus Mensch und Hund ausgebildet, die anschließend zum Beispiel in Seniorenheimen und Kitas Besuche abstatten. „In der Prignitz sind wir mit 25 Begleithunden unterwegs“, erklärt Ingrid Buchner, Verantwortliche der Gemeinschaft.

Ein solches Tier kann in Form eines therapeutischen Begleiters eingesetzt werden. „Wir haben mehr Anfragen als ehrenamtliche Mitarbeiter“, sagt Buchner. Ob zum Streicheln, in der Physiotherapie, als Eisbrecher oder Vermittler – Hunde können laut Ingrid Buchner viel bewirken und zur Genesung beitragen.

Lebensretter auf vier Pfoten

Seit 2015 erfreut sich die Freiwillige Feuerwehr Wittenberge über eine besondere Facheinheit. Mit der Rettungshundestaffel ist es möglich, vermisste und in Not geratene Personen schnell und effizient zu finden. Antonia Zado gehört mit ihrem Vierbeiner zum Team und ist stellvertretende Staffelleiterin. „Aktuell sind wir acht Mitglieder“, sagt sie.

Die bunt gemischte Truppe war in diesem Jahr schon 15-mal im Einsatz. „Wir werden von der Polizei Brandenburg oder Sachsen-Anhalt angefordert“, erklärt Antonia Zado. Obwohl das Ehrenamt sehr zeitintensiv ist, haben alle Mitglieder viel Spaß an ihrer Aufgabe. „Wir trainieren regelmäßig“, so die Hundebesitzerin. Diese Hundestaffel beweist, wie vielfältig die Tiere einsetzbar sind. Gerade ihre feinen Nasen mit mehr als 200 Millionen Riechzellen sind dabei eine große Hilfe.

Prignitzer feiern mit ihren Vierbeinern

Dass der 10. Oktober der Internationale Tag des Hundes ist, hat sich auch in der Prignitz mehr als rumgesprochen. „Da gibt es ein kleines Geschenk“, sagt Jennifer Gdanitz. Ähnlich wie Eltern, die ihrem Nachwuchs eine Freude zum Kindertag bescheren, verhalten sich auch viele Hundebesitzer. Der Ehrentag ist wie der zweite Geburtstag und wird in vielen Haushalten kräftig zelebriert. Wenn es um den treuesten Freund des Menschen geht, ist deren Haltern nichts zu aufwendig.

Von Julia Redepenning