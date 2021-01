Pritzwalk

Eine großzügige Spende erreichte die Pritzwalker Stadtverwaltung: Der Unternehmer Mike Blechschmidt spendete dem Rathaus FFP2-Masken und überreichte sie an Pritzwalks Bürgermeister Ronald Thiel. Diese Spende richtet sich an alle Bürger der Stadt Pritzwalk. Die Masken sollen jetzt an Pritzwalks Einwohner ausgegeben werden, die mindestens 18 Jahre alt sind.

2000 FFP2-Masken für Pritzwalks Bürger gespendet

Insgesamt spendierte Mike Blechschmidt 2000 Masken für den guten Zweck. „Es soll gleichzeitig ein Appell sein“, sagte er, „dass sich alle an die aktuell geltenden Regeln halten.“ Die Überraschung sei gelungen, heißt es von Ronald Thiel, der verkündete, dass interessierte Pritzwalker sich eine Maske im Rathaus abholen können – auch die Einwohner der Ortsteile.

Anzeige

Die FFP2-Masken sollen helfen, die aktuell hohe Inzidenzzahl des Landkreises zu senken. Im Blick haben Mike und Ronald Thiel in diesem Zusammenhang Unternehmen wie etwa Baumärkte und Friseure, die bald wieder öffnen sollen.

Derzeit sind sie und viele andere Geschäfte wegen der Corona-Pandemie und des damit verbundenen bundesweiten Lockdown geschlossen. Zudem wünscht sich Mike Blechschmidt von allen Bürgern, dass sie die Pandemie erst nehmen. „Ich will die Leute aktiv auf die Gefahren hinweisen, die durch das Virus entstehen“, sagt er.

FFP2-Masken schützen effektiver als Stoffmasken

Um sich selbst besser zu schützen, greifen aktuell immer mehr Menschen zu den sogenannten FFP2-Masken. Die „filtering face pieces“ oder partikelfiltrierende Halbmasken, was FFP2-Maske ausgeschrieben auf englisch eigentlich bedeutet, wurden ursprünglich als Schutzmasken konzipiert. Im medizinischen Bereich werden diese Masken bereits seit längerer Zeit eingesetzt.

FFP2-Masken sollen 94 Prozent der Schadstoffe, Tröpfchen und Aerosole filtern und bieten somit einen sehr hohen Schutz vor dem Coronavirus. So versprechen es zumindest viele Hersteller. Gerade in Zeiten der Pandemie sind diese Masken eine begehrte Ware. Ein Beispiel dafür war die enorme Nachfrage nach kostenlosen FFP2-Masken, die in Apotheken an Risikopatienten und Personen über 60 Jahre verteilt wurden. Auch in Prignitzer Apotheken mussten oft Kunden vertröstet werden, weil die Masken schnell vergriffen waren.

Pritzwalker können die FFP2-Masken im Rathaus abholen

Pritzwalker, die eine FFP2-Maske haben möchten, können sich ein Exemplar pro Person im Rathaus abholen – zu den aktuellen Öffnungszeiten. Die Pritzwalker Stadtverwaltung ist immer dienstags in der zeit von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 17.30 Uhr sowie am Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und von 15.30 Uhr für Interessenten erreichbar.

Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Tür jedoch verschlossen. Aus diesen Grund sollen Bürger einfach klingeln. Sie erhalten dann am Empfang des Rathauses eine FFP2-Maske. Das Angebot gilt nur für Einwohner der Stadt Pritzwalk und der dazugehörigen Ortsteile.

Lesen Sie auch:

Von Julia Redepenning