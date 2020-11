Pritzwalk: Quarantäne in Kita Kinderland angeordnet

Perleberg

In Pritzwalk gibt es eine weitere Quarantäne-Anordnung nach der für die Kita Tausendfüßler: Das Gesundheitsamt des Landkreises Prignitz versetzte 18 Kinder, zwei Hortnerinnen und einen Azubi des Hortes Regenbogen sowie elf Kinder und einen Schülerpraktikanten der Kita Kinderland bis zum 25. November in Quarantäne.

Das teilte der Landkreis Prignitz am Sonntag mit. Grund für die Maßnahme ist der Kontakt zu einer positiv getesteten Person in den entsprechenden Einrichtungen. Die Tests der betroffenen Personen werden für die kommende Woche geplant.

Inzidenzzahl für den Kreis am Sonntag weiter bei 30,20

Ansonsten sind zwei neue Corona-Fälle am Samstag im Landkreis Prignitz hinzugekommen. Gleichzeitig sank die Inzidenzzahl für den Landkreis erneut auf jetzt 30,20 Neuinfizierte auf 100 000 Einwohner in sieben Tagen. Am Sonntag veränderte sich dann, jedenfalls nach dem Stand von 12 Uhr mittags, nichts mehr an den Zahlen: Wie am Sonntag zuvor gab es keine neuen Meldungen, und damit blieb auch die Inzidenzzahl gleich.

Somit lag die absolute Zahl der Neuinfizierten in den vergangenen sieben Tage am Sonntag bei 23. Insgesamt sind aktuell 78 Personen infiziert. Die Gesamtzahl aller Corona-Fälle im Landkreis Prignitz seit Beginn der Pandemie liegt jetzt bei 261. Davon gelten 180 als genesen, drei sind gestorben – ein unveränderter Stand gegenüber dem Vortag. Die geringfügigen Veränderungen können damit zusammenhängen, dass am Wochenende weniger getestet wird.

Auch die Zahlen für die Kommunen blieben weitgehend unverändert

Damit bleibt abzuwarten, ob sich das Sinken der Inzidenzzahl verstetigt – zumal ja schon vor der Anordnung für Hort Regenbogen und Kita Kinderland in Pritzwalk am Freitag 34 Kinder und acht Betreuer von der Kita Tausendfüßler in Pritzwalk sowie in Wittenberge 15 Schüler und zwei Lehrkräfte vom OSZ in Quarantäne geschickt worden waren. Hier stehen die genauen Testergebnisse noch aus.

Die Zahlen für die einzelnen Kommunen blieben am Samstag auch weitgehend unverändert. Lediglich im Amt Bad Wilsnack-Weisen (acht) und in der Gemeinde Plattenburg (drei) kamen jeweils ein Fall hinzu. Die meisten Fälle verzeichnet Perleberg (21) vor Wittenberge (13), Gumtow (elf) und Pritzwalk (zehn). Die weiteren Fallzahlen: Amt Bad Wilsnack-Weisen acht Fälle, Amt Putlitz-Berge sechs, Amt Meyenburg fünf sowie Amt Lenzen-Elbtalaue ein Fall. Die Gemeinden Gumtow und Groß Pankow sind coronafrei.

Von Bernd Atzenroth