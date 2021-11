Pritzwalk

Am Montag ist am KMG Klinikum Pritzwalk das Team der Klinik für Gefäßchirurgie von Chefarzt Doktor Olaf Hinze um zwei Leitende Oberärzte erweitert worden. Mit Doktor Hiltrud Haupenthal (58) und Doktor Andreas Laipple (52) kommen zwei äußerst erfahrene und versierte Gefäßchirurgen neu in die Prignitz.

Erfahrene, versierte Chirurgen

Zuvor waren beide am Jüdischen Krankenhaus in Berlin tätig. Mit der Aufstockung des Teams ist jetzt am KMG Klinikum Pritzwalk die personell größte gefäßchirurgische Klinik im Umkreis von über 100 Kilometern angesiedelt und wird zum KMG Zentrum für Gefäßchirurgie Brandenburg ausgebaut.

Notfallversorgung rund um die Uhr

Die Neuaufstellung ermöglicht nun eine Notfallversorgung rund um die Uhr auch für gefäßchirurgische Patienten. Chefarzt Doktor Olaf Hinze freut sich über die neuen Möglichkeiten durch die personelle Vergrößerung seiner Fachabteilung. „Mein Team besteht jetzt neben mir aus zwei Leitenden Oberärztinnen, einem Oberarzt, zwei Ärztinnen in Weiterbildung und hoch qualifizierten OP-Pflegern. Hinzu kommt, dass wir in unseren modernen Operationssälen mit sehr hochwertigem OP-Instrumentarium und aktuellster Medizintechnik wie einem Hightech C-Bogen ausgestattet sind“, sagt Hinze.

„Diese hervorragenden Bedingungen ermöglichen es uns, sehr komplizierte und aufwendige gefäßchirurgische Eingriffe qualifiziert durchzuführen. Ich heiße Doktor Hiltrud Haupenthal und Doktor Andreas Laipple herzlich willkommen im Team und freue mich auf die Zusammenarbeit“, ergänzt der Chefarzt.

Neue medizinische Versorgung

Die Teamerweiterung ermöglicht zukünftig die Versorgung von infrarenalen Bauchaortenaneurysmen – also von Ausweitungen der Hauptschlagader unterhalb der Niere. Außerdem können endovaskuläre Interventionen – also Eingriffe innerhalb der Blutgefäße – wie Stentimplantationen vorgenommen werden. Das KMG Zentrum für Gefäßchirurgie Brandenburg arbeitet eng mit der Klinik für Plastische Chirurgie zusammen, wenn es um die Versorgung von chronischen Wunden durch plastische Deckung geht.

Doktor. Andreas Laipple

Wunden der unteren Extremitäten werden abteilungsübergreifend mit der Klinik für Unfallchirurgie und Fußchirurgie versorgt. Eine weitere Kooperation besteht mit dem KMG Klinikum Kyritz und dem KMG Klinikum Wittstock. Das Leistungsspektrum ist auf der Website kmg-kliniken.de einsehbar.

„Entscheidender Schritt nach vorn“

Jannis Fey, Geschäftsführer des KMG Klinikums Pritzwalk, sagt: „Ich bin sehr stolz darauf, dass wir mit Doktor Haupenthal und Doktor Laipple zwei hervorragende Gefäßchirurgen für unser Haus gewinnen konnten. Damit haben wir einen entscheidenden Schritt dafür getan, die Gefäßchirurgie nachhaltig als große und leistungsstarke Abteilung aufzustellen.“ Das eröffne den Patienten komplexe Versorgungsmöglichkeiten, die es bisher in dieser Form in der Region nicht gibt.

