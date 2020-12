Pritzwalk: Zwölf Corona-Tote im KMG-Seniorenheim

Pritzwalk/Perleberg

Das Corona-Drama im Pritzwalker KMG-Seniorenheim geht weiter. Allein hier sind mittlerweile insgesamt zwölf Todesfälle zu beklagen, die im Zusammenhang mit Covid-19 stehen, wie KMG-Sprecher Franz Christian Meier am Montag mitteilte. Einige von ihnen wurden aber bereits vor der Infektion palliativ gepflegt.

Pritzwalk : Drei Bewohner noch auf der Intensivstation

„Aktuell befinden sich sieben unserer Bewohnerinnen in unserem KMG Klinikum Pritzwalk“, berichtet Meier weiter, „drei von ihnen werden auf der Intensivstation versorgt.“ Es gibt aber auch ein wenig Anlass zur Hoffnung: Inzwischen gibt es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die negativ getestet wurden. Auch geht es einigen Bewohnerinnen und Bewohnern besser. Am Montag und Dienstag wird weiter getestet.

Die Zahl der an Covid-19 Verstorbenen im Landkreis Prignitz ist auf insgesamt 24 gestiegen. Das ist gegenüber den Tagen vor Weihnachten nahezu eine Verdopplung. Allein am Montag wurden sieben neue Todesfälle gemeldet. Neun neue Fälle von Corona-Infektionen sind am Montag hinzugekommen. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug am Montag 174,64 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

954 Corona-Fälle seit Ausbruch der Krise

Aktuell werden damit im Landkreis 451 Personen verzeichnet, die positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden sind, die meisten davon mit 135 in Pritzwalk und 99 in Wittenberge.

24 weitere Menschen sind genesen. Seit Ausbruch der Corona-Krise registriert das Gesundheitsamt im Landkreis Prignitz damit 954 Corona-Fälle. Davon gelten 479 als genesen.

Wachwechsel bei der Bundeswehr

Am Montag sind zehn Soldaten aus dem Korvettengeschwader Rostock-Warnemünde im Gesundheitsamt eingetroffen und von ihren Vorgängerinnen und Vorgängern aus demselben Geschwader eingewiesen worden. Sie helfen dem Landkreis beim Führen des Symptomtagebuches der mit Covid 19 infizierten Prignitzer.

Zehn Soldaten aus dem Korvettengeschwader der Bundeswehr treffen in der Prignitz ein, wo sie dem Landkreis beim Führen eines Corona-Symptomtagebuches helfen Quelle: Landkreis Prignitz

„Ich freue mich sehr, dass die Wachablösung nahtlos klappt“, bedankt sich Landrat Torsten Uhe bei den Bundeswehrsoldaten, die seit Anfang Dezember in Perleberg Dienst geschoben haben. Genau zur richtigen Zeit, denn die Prignitz erlebte mit hohen Inzidenzzahlen vor dem Weihnachtsfest eine harte Bewährungsprobe.

Ohne die Unterstützung der Bundeswehr wäre der Anspruch zeitnaher Kontaktverfolgung nicht zu realisieren gewesen, ist sich Uhe sicher. Der neue Trupp wird bis zum 15. Januar dem Team des Gesundheitsamtes zur Seite stehen.

Von Bernd Atzenroth